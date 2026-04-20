22 Nisan tatil mi: Öğleden sonra okul var mı? 22 Nisan yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, tatil planı yapan vatandaşlar takvime odaklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü ve çocuk bayramı, bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Öğrenciler ve aileleri için 23 Nisan tatili öncesinde, 22 Nisan Çarşamba gününe "yarım gün" beklentisi oluştu. Ayrıyeten kamu çalışanları, bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 22 Nisan'da öğleden sonra resmî tatil başlıyor mu? Kamu kurumları ve okullar saat kaça kadar açık? İşte detaylar…

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 16:37

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, 22 Nisan’ın tatil olup olmadığı sorusu gündeme geldi. Resmî takvime göre 23 Nisan Türkiye genelinde tatil olarak uygulanırken, bir gün öncesi için “22 Nisan yarım gün mü?” sorusu öne çıkıyor. Öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları; okulların ve bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Mevzuata göre 22 Nisan resmî tatil kapsamında yer almadığından, eğitim ve kamu hizmetlerinin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor. 23 Nisan öncesinde yarım gün tatil olup olmadığına dair detaylar ise yoğun şekilde merak ediliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, 22 Nisan'ın tatil olup olmadığı ve 23 Nisan'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor.
23 Nisan Türkiye genelinde tam gün resmî tatildir.
22 Nisan, yasal olarak tatil kapsamında yer almadığından okullar tam gün eğitim verecektir.
22 Nisan'da kamu kurumları, bankalar ve hastaneler normal mesai düzeninde hizmet verecektir.
23 Nisan'da belirli raylı sistemler ve yerel yönetimlere bağlı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacaktır.
Ücretsiz olacak toplu taşıma araçları arasında Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul), Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) bulunmaktadır.
22 NİSAN 2026 ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde tam gün resmî tatil olarak uygulanır. Buna karşın bayramdan bir gün önceye denk gelen 22 Nisan Çarşamba günü ne yarım gün ne de tam gün tatil kapsamında yer alır. Bu sebepten ötürü okullar tam gün eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek.

22 NİSAN 2026 OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Okullar, 22 Nisan tarihinde herhangi bir tatil uygulaması kapsamında yer almadığı için eğitim-öğretim faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürecek. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler planlandığı gibi tam gün devam edecek, öğrenciler mevcut ders programlarına göre eğitim almaya devam edecek.

22 NİSAN 2026’DA KURUMLAR AÇIK MI?

22 Nisan’da kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Valilikler, belediyeler ve diğer resmî daireler tam gün açık olacak. Bankalar da aynı şekilde olağan çalışma saatlerinde hizmet sunmayı sürdürecek. Hastanelerde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor; tüm poliklinikler gün boyunca açık olacak ve sağlık hizmetleri kesintisiz devam edecek.

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ MI?

23 Nisan’da toplu taşımanın ücretsiz olacağını merakla bekleyen vatandaşlar, gözlerini Resmî Gazete’ye dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bayram coşkusunu yaşamak ve çeşitli etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belirli raylı sistemlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Resmî Gazete’de yer alan düzenlemede yalnızca raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsama alındı. Buna göre belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan’da ücretsiz olacak.

23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ OLACAK ARAÇLAR HANGİLERİ?

ÜCRETSİZ OLACAK TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIŞEHİR
Marmarayİstanbul
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattıİstanbul
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattıİstanbul
BaşkentrayAnkara
İZBANİzmir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
23 NİSAN’DA TOPLU TAŞIMALAR BEDAVA MI? 23 NİSAN 2026 ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMALAR
23 Nisan iptal mi oldu, resmi tatil mi? 22 Nisan bankalar, okullar, üniversiteler, eczaneler, kargo firmaları yarım gün mü açık?
22 Nisan yarım gün mü olacak öğleden sonra okullar tatil mi?
