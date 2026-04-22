Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

23 Nisan törenleri ve kutlamaları iptal mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterileri olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yaşanan gelişmeler nedeniyle bu yıl, ülke genelinde geçmiş yıllara kıyasla daha sade ve sınırlı etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan öncesinde kutlama programlarına ilişkin yeni düzenlemeler gündeme geldi. Yurt genelinde bayramın tamamen iptal edildiğine dair bir karar bulunmazken, etkinliklerde sınırlandırılmalara gidildi. Okullarda planlanan gösteriler ertelenirken, bazı belediyeler konser ve sahne programlarını iptal etti. Bayram, birçok noktada daha sınırlı ve anma ağırlıklı etkinliklerle kutlanacak. İşte detaylar…

22.04.2026
22.04.2026
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yurt genelinde kutlamalar tamamen iptal edilmezken, programlarda sadeleşmeye gidildi. Okullardaki kapsamlı ertelenirken, birçok bölgede törenler anma ağırlıklı düzenlenecek. Bazı belediyeler ise konser ve sahne etkinliklerini iptal ederek bayramı daha sınırlı programlarla kutlama kararı aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında ülke genelinde tamamen iptal olmamakla birlikte programlarda sadeleştirmeye gidildi.
Okullardaki kapsamlı gösteriler ertelenirken, birçok bölgede törenler anma ağırlıklı düzenlenecek.
Bazı belediyeler konser ve sahne etkinliklerini iptal ederek bayramı daha sınırlı programlarla kutlama kararı aldı.
MEB'in yönlendirmeleri doğrultusunda okullardaki gösteriler ertelenerek daha sade bir anma töreni formatına dönüştürüldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan kapsamında planlanan tüm sahne etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, TBMM ön bahçesinde düzenlenen etkinlikte, yaşanan saldırılar nedeniyle üzüntülerini dile getirerek hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve bayramı kutladı.
23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ülke genelinde tamamen iptal edildiğine ilişkin herhangi bir resmî karar bulunmamaktadır. 23 Nisan Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde planlandığı şekilde kutlanmaya devam edecektir. Alınan kararlar doğrultusunda ise birçok bölgede kutlamalar daha sade törenlerle gerçekleştirileceği öğrenildi.

GÖSTERİLER ERTELENDİ, ANMA TÖRENİNE ÇEVRİLDİ

MEB’in yönlendirmeleri doğrultusunda, okullarda uzun süredir hazırlıkları yapılan kapsamlı 23 Nisan gösterileri ertelendi. Şenlik havasında gerçekleştirilmesi planlanan programlar güncellenerek daha sade bir anma töreni formatına dönüştürüldü. Bazı illerde etkinlik sürelerinin kısaltıldığı, özellikle eğlence odaklı içeriklere ise sınırlama getirildiği belirtildi.

BELEDİYEDEN TÜM ETKİNLİKLERİN İPTALİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan kapsamında planlanan tüm sahne etkinliklerinin iptal edildiğini kamuoyuna açıkladı.

MİLLLİİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI ÖKTEN 23 NİSAN’I KUTLADI

TBMM ön bahçesinde "Uzay ve Havacılık" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışında Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Adil Biçer, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, milletvekilleri ile öğrenci, öğretmen ve veliler yer aldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, eğitim ailesi olarak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi. Ökten, "İnanıyoruz ki bu acı tecrübeler birbirimize olan bağlılığımızı ve okullarımızı birer şefkat yuvası kılma irademizi daha da perçinleyecektir." diye konuştu. Ökten, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

