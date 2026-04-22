23 Nisan törenleri ve kutlamaları iptal mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterileri olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yurt genelinde kutlamalar tamamen iptal edilmezken, programlarda sadeleşmeye gidildi. Okullardaki kapsamlı gösteriler ertelenirken, birçok bölgede törenler anma ağırlıklı düzenlenecek. Bazı belediyeler ise konser ve sahne etkinliklerini iptal ederek bayramı daha sınırlı programlarla kutlama kararı aldı.

23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ülke genelinde tamamen iptal edildiğine ilişkin herhangi bir resmî karar bulunmamaktadır. 23 Nisan Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde planlandığı şekilde kutlanmaya devam edecektir. Alınan kararlar doğrultusunda ise birçok bölgede kutlamalar daha sade törenlerle gerçekleştirileceği öğrenildi.

GÖSTERİLER ERTELENDİ, ANMA TÖRENİNE ÇEVRİLDİ

MEB’in yönlendirmeleri doğrultusunda, okullarda uzun süredir hazırlıkları yapılan kapsamlı 23 Nisan gösterileri ertelendi. Şenlik havasında gerçekleştirilmesi planlanan programlar güncellenerek daha sade bir anma töreni formatına dönüştürüldü. Bazı illerde etkinlik sürelerinin kısaltıldığı, özellikle eğlence odaklı içeriklere ise sınırlama getirildiği belirtildi.

BELEDİYEDEN TÜM ETKİNLİKLERİN İPTALİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan kapsamında planlanan tüm sahne etkinliklerinin iptal edildiğini kamuoyuna açıkladı.

MİLLLİİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI ÖKTEN 23 NİSAN’I KUTLADI

TBMM ön bahçesinde "Uzay ve Havacılık" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışında Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Adil Biçer, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, milletvekilleri ile öğrenci, öğretmen ve veliler yer aldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, eğitim ailesi olarak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi. Ökten, "İnanıyoruz ki bu acı tecrübeler birbirimize olan bağlılığımızı ve okullarımızı birer şefkat yuvası kılma irademizi daha da perçinleyecektir." diye konuştu. Ökten, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.