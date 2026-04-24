Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES ne zaman yapılacak: ALES nedir? ALES sınav yerleri ne zaman açıklanıyor 2026

ALES’e katılacak adaylar için geri sayım hızlanırken, sınav sürecine ilişkin merak edilen başlıklar da gündemdeki yerini koruyor. Yoğun bir hazırlık temposu içinde olan binlerce aday, bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi ve sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Özellikle “ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?” sorusu en çok aranan konular arasında yer alırken, gözler sınav takvimiyle birlikte resmî duyurulara çevrilmiş durumda. İşte detaylar…

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 16:31
ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES’e başvuran adaylar, sınav tarihi yaklaştıkça sınav yerlerini araştırmaya başlıyor. ALES sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu sebeple gözler 1 Mayıs tarihine çevrildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

ALES NEDİR?

Akademisyen olmak isteyen lisans programlarından mezun ya da mezuniyet aşamasında olan adayların yüksek lisans veya doktora yapabilmek, yurt dışında lisansüstü eğitim programlarına katılabilmek ya da üniversitelerin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına yerleşebilmeleri için girdikleri sınava Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani “ALES” denir.

ALES YILDA KAÇ KEZ DÜZENLENİR?

Sınav, Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanıp ÖSYM Sınav Takvimi’ne göre yılda 3 kez yapılmaktadır. İlkbahar (ALES/1), Sonbahar (ALES/2) ve Aralık (ALES/3) dönemlerinde düzenlenir. Adaylar tüm sınavlara katılabilir ve başvurularda istenen puan türüne göre elde ettikleri puanla başvuru yapabilir. Bir sınavdan alınan ALES puanı, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir ve bu süre içinde ilgili kurumlara sunulabilir.

ALES SINAV İÇERİĞİ NELERDEN OLUŞUR?

ALES sınav içeriğinde sayısal ve sözel olmak üzere iki alan bulunur. Sınavda sayısal alanda 50 matematik sorusu, sözel alanda 50 Türkçe sorusu sorulmaktadır. Toplamda sorulan yüz soru için ÖSYM’nin tanıdığı süre 2,5 saattir (150 dakika). Sınavda genel olarak sayısal alanda temel matematik konuları (Temel Kavramlar, Çözümleme, Bölme ve Bölünebilme, Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK, Rasyonel Sayılar, Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Denklemler, Oran-Orantı, Problemler, Kümeler, İşlem, Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık) ve sayısal mantık soruları sorulmaktadır. Sözel testinde, Türkçe sorularında ise anlam, anlatım üzerine sorular (Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Anlatım Bozuklukları, Anlatım Biçimleri, Paragraf) ve okuduğunuzu anlama ve işleme dökmenizi isteyen sözel mantık soruları sorulmaktadır. Bu sorularla sınavda adayların soru çözme hızı, sorulan sorular hakkındaki bilgisi ve analiz yeteneği ölçülmektedir. Sınava giren adaylar başvuru yapmak istediklerinde ALES puan türlerine göre belirli puan aralıkları talep edilmektedir. Bu puan türleri ALES Sayısal puan türü, ALES Sözel puan türü ve ALES Eşit Ağırlık puan türü şeklinde belirlenmiştir.

ALES PUAN ŞARTLARI VE MUAFİYET DURUMLARI NELERDİR?

İstenen puan türünde alınan ALES sonucuyla yüksek lisans başvurularında en az 55 puan, lisans mezunu olarak doktoraya başvurularda en az 80 puan, yüksek lisans mezunu olarak doktoraya başvurularda en az 55 puan ve akademik kadro başvurularında ise en az 70 puan şartı aranmaktadır. Ancak bazı program ve başvurularda ALES puanı talep edilmeyebilmektedir.

ALES NERELERDE GEÇERLİDİR?

Birçok aday ALES puanıyla akademik kariyer başvurusunda bulunmaktadır. Ancak ALES sadece lisansüstü eğitimde değil birçok farklı alanda da kullanılmaktadır.

ALES'in Geçerli Olduğu Alanlar
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurular
Üniversiteler Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları
Mühendislik Tamamlama Programına Başvurular
Üniversitelerin Öğretim Elemanı Eksiğini Giderme Adına Yurt Dışındaki Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Katılması İçin Aday Göndermesi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu Vermesi
Belirli Kurumların Personel Alımı Yaparken ALES Puanı Talep Etmesi
