ALES sürecinde geri sayım sürerken adayların gündeminde sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri yer alıyor. Hazırlıklarını sürdüren binlerce kişi, belgelerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Gözler ise yapılacak resmî duyurulara çevrilmiş durumda.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES ne zaman yapılacak: ALES nedir? ALES sınav yerleri ne zaman açıklanıyor 2026 ALES sürecinde geri sayım devam ederken, adayların gündeminde sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri yer alıyor. ALES sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor ve 1 Mayıs tarihine dikkatler çevrilmiş durumda. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olup, akademisyen olmak isteyenlerin yüksek lisans veya doktora yapabilmeleri için girilen bir sınavdır. Sınav, ÖSYM tarafından yılda 3 kez (İlkbahar, Sonbahar ve Aralık dönemlerinde) düzenlenir ve alınan ALES puanı 5 yıl geçerlidir. ALES sınav içeriği sayısal ve sözel olmak üzere iki alandan oluşur; sayısal alanda 50 matematik, sözel alanda 50 Türkçe sorusu sorulur ve sınav süresi 2,5 saattir.

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES’e başvuran adaylar, sınav tarihi yaklaştıkça sınav yerlerini araştırmaya başlıyor. ALES sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu sebeple gözler 1 Mayıs tarihine çevrildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

ALES NEDİR?

Akademisyen olmak isteyen lisans programlarından mezun ya da mezuniyet aşamasında olan adayların yüksek lisans veya doktora yapabilmek, yurt dışında lisansüstü eğitim programlarına katılabilmek ya da üniversitelerin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına yerleşebilmeleri için girdikleri sınava Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani “ALES” denir.

ALES YILDA KAÇ KEZ DÜZENLENİR?

Sınav, Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanıp ÖSYM Sınav Takvimi’ne göre yılda 3 kez yapılmaktadır. İlkbahar (ALES/1), Sonbahar (ALES/2) ve Aralık (ALES/3) dönemlerinde düzenlenir. Adaylar tüm sınavlara katılabilir ve başvurularda istenen puan türüne göre elde ettikleri puanla başvuru yapabilir. Bir sınavdan alınan ALES puanı, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir ve bu süre içinde ilgili kurumlara sunulabilir.

ALES SINAV İÇERİĞİ NELERDEN OLUŞUR?

ALES sınav içeriğinde sayısal ve sözel olmak üzere iki alan bulunur. Sınavda sayısal alanda 50 matematik sorusu, sözel alanda 50 Türkçe sorusu sorulmaktadır. Toplamda sorulan yüz soru için ÖSYM’nin tanıdığı süre 2,5 saattir (150 dakika). Sınavda genel olarak sayısal alanda temel matematik konuları (Temel Kavramlar, Çözümleme, Bölme ve Bölünebilme, Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK, Rasyonel Sayılar, Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Denklemler, Oran-Orantı, Problemler, Kümeler, İşlem, Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık) ve sayısal mantık soruları sorulmaktadır. Sözel testinde, Türkçe sorularında ise anlam, anlatım üzerine sorular (Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Anlatım Bozuklukları, Anlatım Biçimleri, Paragraf) ve okuduğunuzu anlama ve işleme dökmenizi isteyen sözel mantık soruları sorulmaktadır. Bu sorularla sınavda adayların soru çözme hızı, sorulan sorular hakkındaki bilgisi ve analiz yeteneği ölçülmektedir. Sınava giren adaylar başvuru yapmak istediklerinde ALES puan türlerine göre belirli puan aralıkları talep edilmektedir. Bu puan türleri ALES Sayısal puan türü, ALES Sözel puan türü ve ALES Eşit Ağırlık puan türü şeklinde belirlenmiştir.

ALES PUAN ŞARTLARI VE MUAFİYET DURUMLARI NELERDİR?

İstenen puan türünde alınan ALES sonucuyla yüksek lisans başvurularında en az 55 puan, lisans mezunu olarak doktoraya başvurularda en az 80 puan, yüksek lisans mezunu olarak doktoraya başvurularda en az 55 puan ve akademik kadro başvurularında ise en az 70 puan şartı aranmaktadır. Ancak bazı program ve başvurularda ALES puanı talep edilmeyebilmektedir.

ALES NERELERDE GEÇERLİDİR?

Birçok aday ALES puanıyla akademik kariyer başvurusunda bulunmaktadır. Ancak ALES sadece lisansüstü eğitimde değil birçok farklı alanda da kullanılmaktadır.