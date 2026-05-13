Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

AÖF Bahar Dönemi final sonuçları açıklandı mı: Ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarının 9-10 Mayıs tarihlerinde tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçlara odaklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte, mezuniyet durumundaki öğrenciler ve derslerini başarıyla tamamlamak isteyen adaylar AÖF final sonuçlarına ilişkin açıklamayı beklemeye başladı. Sınavların ardından “AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “2026 AÖF sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak resmî duyuruyu yakından takip ediyor. İşte AÖF sonuçlarına dair merak edilen detaylar…

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 13:44

Açıköğretim Fakültesi () öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuç sürecine odaklandı. Hafta sonu gerçekleştirilen sınavlarla birlikte dönem sona yaklaşırken, öğrenciler hem mezuniyet durumlarını hem de ders başarılarını öğrenmek için AÖF sonuç duyurusunu beklemeye başladı. Final sınavlarının ardından tek ders ve süreci de gündeme gelirken, üniversitenin belirlediği akademik takvim öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve süreci merak ediyor.
2026 AÖF bahar dönemi final sınavlarının 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Sınav sonuçlarının genellikle sınavların tamamlanmasının ardından 10 ila 15 gün içerisinde ilan edildiği ve bu kapsamda sonuçların 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanmasının öngörüldüğü ifade ediliyor.
AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak veya E-Devlet seçeneği kullanılarak öğrenilebilecek.
AÖF'te bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az 35 ve üzeri olması gerektiği, 35'in altındaki notların ise doğrudan “FF” olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
Final sınav sonuçlarının mayıs ayı sonunda açıklanması beklenirken, yaz okulu sınavının ise 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı öngörülüyor.
2026 AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), sınav sonuçlarını genellikle sınavların tamamlanmasının ardından 10 ila 15 gün içerisinde ilan ediyor. Bu kapsamda 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 2026 AÖF bahar dönemi final sınavları dikkate alındığında, sonuçların 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Öte yandan üniversite tarafından yapılacak resmî duyuru ile birlikte kesin sonuç tarihi netlik kazanacak ve adaylar sonuçlara AÖF sistemleri üzerinden erişim sağlayabilecek.

AÖF SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını posta yoluyla değil, yalnızca dijital ortam üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığı anda izlenmesi gereken adımlar ise şöyle:

  • Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu () adresine giriş yapılır.

  • T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır (E-Devlet seçeneği de kullanılabilir).

  • Ardından panelde yer alan “Sınav Sonuçları” sekmesine tıklanarak notlar görüntülenir.

AÖF SINAV GEÇME NOTU

AÖF’te harf notlarının belirlenmesinde çan eğrisi sistemi uygulanmaktadır. Ancak genel değerlendirmeye göre bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az 35 ve üzeri olması gerekmektedir. 35’in altındaki notlar ise doğrudan “FF” olarak değerlendirilerek başarısız sayılmaktadır.

2026 AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

Final sınavlarının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) için tek ders ve yaz okulu süreci başlayacak. Üniversitenin takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

  • Final sınav sonuçlarının mayıs ayı sonunda açıklanması beklenirken, yaz okulu sınavının ise 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı öngörülüyor. Öğrenciler bu süreçte ders durumlarına göre tek ders sınavı ya da yaz okulu seçeneklerini değerlendirerek akademik takvimlerini planlayabilecek.

