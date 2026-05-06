Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı: Ne zaman açıklanıyor? 2026 AUZEF sınav sonuçları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından sonuç heyecanı başladı. Türkiye genelinde 81 il ve KKTC’de düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Henüz resmî sonuç duyurusu yapılmazken, adaylar AUZEF AKSİS sistemi üzerinden yayımlanacak açıklamayı yakından takip ediyor. İşte detaylar…

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 11:45

Açık ve Fakültesi () ara için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından değerlendirme sürecine geçildi. AUZEF’te ara sınav sonuçları başarı notuna yüzde 30 oranında etki ederken, bitirme ve telafi sınavlarının katkısı ise yüzde 70 olarak hesaplanıyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.
25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarının değerlendirme sürecine geçildi.
AUZEF'te ara sınav sonuçları başarı notuna %30 oranında etki ederken, bitirme ve telafi sınavlarının katkısı %70 olarak hesaplanıyor.
Önceki dönemlere bakıldığında, vize sınavı sonuçlarının genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 ila 15 gün sonra erişime açıldığı görülüyor.
Öğrenciler, AUZEF vize sınavı sonuçlarını üniversitenin resmî internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
AUZEF, İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim programları yürüten bir fakültedir.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Ancak önceki dönemler dikkate alındığında, vize sınavı sonuçlarının genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 ila 15 gün sonra erişime açıldığı görülüyor. Öğrenciler, AUZEF vize sınavı sonuçlarını üniversitenin resmî internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

PUAN HESABI NASIL YAPILIYOR?

AUZEF programlarında uygulanan değerlendirme sistemine göre dört yanlış cevap, bir doğru cevabı götürüyor. Buna göre yapılan her yanlış cevap için toplam puandan 1,25 puan düşülüyor. Ancak uzaktan öğretim programlarında başarı notu farklı bir hesaplama sistemiyle belirlendiği için bu kural uygulanmıyor.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarını yürüten fakülte olarak faaliyet gösteriyor. 2009 yılında uzaktan eğitim, 2011 yılında ise açık öğretim programları kapsamında öğrenci kabul etmeye başlayan AUZEF, dijital eğitim alanında Türkiye’nin önde gelen fakülteleri arasında yer alıyor. 2022 itibarıyla AUZEF bünyesinde 34 açık öğretim ve 12 uzaktan eğitim programı olmak üzere toplam 46 aktif program bulunuyor. Bu programların 19’u lisans, 22’si ön lisans ve 5’i lisans tamamlama programlarından oluşuyor. Dijital öğrenme yöntemlerini kullanan AUZEF, öğrencilere zaman ve mekândan bağımsız eğitim alma imkânı sunuyor. Dersler internet üzerinden bilgisayar veya mobil cihazlarla takip edilebilirken, öğrenciler içerikleri istedikleri zaman yeniden izleyebiliyor.

