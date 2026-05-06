AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı: Ne zaman açıklanıyor? 2026 AUZEF sınav sonuçları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav sonuçları için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından değerlendirme sürecine geçildi. AUZEF’te ara sınav sonuçları başarı notuna yüzde 30 oranında etki ederken, bitirme ve telafi sınavlarının katkısı ise yüzde 70 olarak hesaplanıyor.

Özetle

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Ancak önceki dönemler dikkate alındığında, vize sınavı sonuçlarının genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 ila 15 gün sonra erişime açıldığı görülüyor. Öğrenciler, AUZEF vize sınavı sonuçlarını üniversitenin resmî internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

PUAN HESABI NASIL YAPILIYOR?

Açıköğretim programlarında uygulanan değerlendirme sistemine göre dört yanlış cevap, bir doğru cevabı götürüyor. Buna göre yapılan her yanlış cevap için toplam puandan 1,25 puan düşülüyor. Ancak uzaktan öğretim programlarında başarı notu farklı bir hesaplama sistemiyle belirlendiği için bu kural uygulanmıyor.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarını yürüten fakülte olarak faaliyet gösteriyor. 2009 yılında uzaktan eğitim, 2011 yılında ise açık öğretim programları kapsamında öğrenci kabul etmeye başlayan AUZEF, dijital eğitim alanında Türkiye’nin önde gelen fakülteleri arasında yer alıyor. 2022 itibarıyla AUZEF bünyesinde 34 açık öğretim ve 12 uzaktan eğitim programı olmak üzere toplam 46 aktif program bulunuyor. Bu programların 19’u lisans, 22’si ön lisans ve 5’i lisans tamamlama programlarından oluşuyor. Dijital öğrenme yöntemlerini kullanan AUZEF, öğrencilere zaman ve mekândan bağımsız eğitim alma imkânı sunuyor. Dersler internet üzerinden bilgisayar veya mobil cihazlarla takip edilebilirken, öğrenciler içerikleri istedikleri zaman yeniden izleyebiliyor.