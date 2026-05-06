Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşadığı 2020 yılında, 42 yaşındaki A.Ü.'nün iddiasına göre, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşının "Benim banka hesaplarımda bloke var, senin IBAN'ını kullanabilir miyim" demesi üzerine olanlar oldu. Arkadaşının ricasını kırmayan A.Ü. 71 yaşındaki babası A.Ü. ve kendi IBAN numarasını arkadaşına verince adeta hayatı karardı. IBAN'ların dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle A.Ü. ve babasına dava açıldı. Mahkemede şüpheli sıfatıyla yargılanan A.Ü. ve babası A.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABERİN ÖZETİ Arkadaşına IBAN'ını verdi, hayatı karardı! Babasıyla koğuş arkadaşı oldu Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan A.Ü., arkadaşının isteği üzerine IBAN'ını vermesiyle başlayan dolandırıcılık olayları sonucu babasıyla birlikte hapse girdi. A.Ü., 2020 yılında arkadaşının ricasıyla kendi ve babasının IBAN'ını paylaşması üzerine dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. A.Ü. ve 71 yaşındaki babası, bu suçlama nedeniyle toplamda 2 buçuk yıl cezaevinde yattı, bunun 1 yılını aynı koğuşta geçirdiler. Mahkemeye sunulan bir ses kaydının analizi sonucunda asıl şüpheli tutuklandı ve A.Ü. ile babası tahliye edildi. A.Ü. ve babası hakkında halen açık olan 20 suç dosyası bulunuyor ve bu dosyalardan kaynaklanan yaklaşık 400 bin TL'lik mağduriyet söz konusu. A.Ü., yaşananlardan dolayı 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali olduğunu ve kimseye güvenmemek gerektiğini belirtiyor.

71 YAŞINDA IBAN YÜZÜNDEN CEZAEVİNE GİRDİ

A.Ü. ve 71 yaşındaki babası toplamda 2 buçuk yıl cezaevinde kaldı. A.Ü. ve babası 2 buçuk yılın 1 yılını Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda aynı koğuşta yattı. Dışarıdaki düzeni tamamen bozulan A.Ü.'nün hayatı altüst oldu. A.Ü.'nün iddiasına göre bahse konu dolandırıcılık davalarında mağdur olan bir müştekinin, asıl şüpheliye dair ses kaydı mahkemeye sunulup analiz yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemece IBAN isteyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Ü. ve babası tahliye edildi.

15 YIL HAPİS YATMA İHTİMALİ VAR

Eskişehir'de yeni bir hayat kurmaya ve çalışmaya başlayan A.Ü., babası ve kendi hakkında halen açık olan 20 suç dosyasından dolayı ise tedirgin. Yaşanan dolandırıcılık suçundan dolayı neredeyse her ilde mağdurun olduğunu belirten A.Ü., babasına ve kendisine ait 20 suç dosyasından vatandaşların yaklaşık 400 bin TL'lik mağduriyetleri olduğunu belirtirken, bu parayı nasıl ödeyebileceklerini bilmediğini söyledi. Suç dosyalarından ve görülecek davalarından dolayı A.Ü., 20 yıla kadar hapis yatabileceğine dikkat çekti.

"IBAN MAĞDURU OLDUĞUMUZU ANLATAMADIK"

Başından geçenleri anlatan A.Ü., "2020'de bir kardeşimiz aynı yerde çalıştığımız, arkadaşımız, kardeşimiz dediğimiz bir insan yüzünden bunlar oldu. ‘Hesabımızda bloke var, hesabımıza gelecek parayı bize verir misin' dediğinde, hiçbir menfaat elde etmeden, bir tek sigara bile almadan parasını çekip verdik. Aldım verdim, aldım verdim; hiçbir menfaat elde etmedim. Onun sonrasında suçsuzluğumuzu ispatlayamadık. İsmini ilk başta 'Mehmet' olarak biliyorduk, isminin başka bir isim olduğunu öğrendik. Mahkemelere dedik ki 'bu şahıs' ama delil yetersizliğinden serbest kaldı. Tek şikâyetçisi ben değilim 3-5 kişi var. Bu dolandırıcı zaten 2014'ten beri sabıkaları olan bir şekilde devam ediyor. Mahkemelere çıkıyorum, diyorum ki 'bu şahıs'. Bir mahkemede tanık olarak dinlendi, sanık sıfatına hiç girmedi. Direkt ceza aldım, hüküm yedim. Ondan sonra dosyalar böyle arttıkça, mahkemelerde hakim beyin kanaati ki doğal olarak herkes aynı kanaati kullanabilirdi sabıkasından dolayı 'yapmıştır' olarak ceza yemeye başladık. Yani IBAN mağduru olduğumuzu anlatamadık" dedi.

"71 YAŞINDAKİ BABAMLA AYNI CEZAEVİNDE YATMAK KÖTÜ BİR ŞEY"

Gerçek şüpheliye ait ses kaydının analiz edilmesinin ardından özgürlüğüne babasıyla kavuşan A.Ü. şöyle konuştu;

"En son bir mahkememizde bir müştekinin aldığı ses kaydıyla bu şahıs olduğunu ispatlayabildik ve şahıstan aldığımız ses, analiz raporuna sonrası bu şahıs olduğu anlaşıldı. Hüküm yedi, ben ve babam beraat aldık. Şimdi şu an açıkta 7 tane dosyamız var. Babamın birçok dosyası var, toplam 20 tane dosya diyebiliriz. Yani şimdi şu an UYAP'ı açtığımda insan utanıyor. İnsanın toplum içine çıkabilecek yüzü kalmadı. Şimdi şu an bulunduğumuz bu evde düzen kuruyorum. Cezaevine girdiğimde önceki eşyalarım hep kayboldu, çalındı. 'Hesabımda bloke var abi, bana akrabamdan para gelecek, arkadaşımdan para gelecek' bu şekilde, hesaba 700 TL de geldi, 88 bin TL de. Çok davaya girdim, bu ay benim 5 tane mahkemem var. Şimdi şu an nereden baksanız bir 15-30 yıl yatma ihtimalim var. Tek kandırdığı müşteki ben değilim, mağdur ben değilim. Benim bütün herkese çağrım, kimse kimseye güvenmesin. Güvenilecek hiçbir yan kalmamış. Herkesin bir menfaati, herkesin bir çıkarı var. Kimse çıkarsız kimseye yaklaşmıyor. Eşim perişan oldu, babam perişan oldu. 71 yaşındaki babamla aynı cezaevinde yatmak kötü bir şey."