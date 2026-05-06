DGS sınavı ne zaman 2026? Dikey geçiş sınavı tarihi açıklandı mı: Ne zaman yapılacak?

Ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programıyla tamamlamak isteyen adaylar için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) süreci yeniden gündeme geldi. Her yıl binlerce kişinin akademik kariyerinde yeni bir adım atmak için katıldığı sınav öncesinde hazırlıklar sürerken, gözler ÖSYM tarafından yapılacak başvuru ve sınav tarihi açıklamalarına çevrildi. Başvuru ekranının açılacağı tarih ile sınavın hangi ayda gerçekleştirileceği, çalışma programını şekillendirmek isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 DGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen detaylar…

DGS sınavı ne zaman 2026? Dikey geçiş sınavı tarihi açıklandı mı: Ne zaman yapılacak?
Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan adaylar, dört yıllık lisans eğitimine geçiş yapabilmek için Dikey Geçiş Sınavı’na () odaklandı. tarafından her yıl düzenlenen sınav için takvim netleşmeye başlarken, adaylar “DGS başvuruları ne zaman başlayacak?” ve “2026 DGS hangi tarihte yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. Başvuru süreci, geç başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç takvimi gibi detaylar, planlamasını yapmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

DGS sınavı ne zaman 2026? Dikey geçiş sınavı tarihi açıklandı mı: Ne zaman yapılacak?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.
DGS başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.
Geç başvuru günü 11 Haziran 2026 olarak belirlendi.
Sınav 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.
DGS, ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmasını sağlayan merkezi bir sınavdır.
DGS sınavı ne zaman 2026? Dikey geçiş sınavı tarihi açıklandı mı: Ne zaman yapılacak?

2026 DGS BAŞVURU TARİHLERİ!

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süreci için tarihler belli oldu. ÖSYM takvimine göre DGS başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek geç başvuru gününde işlemlerini tamamlayabilecek.

DGS sınavı ne zaman 2026? Dikey geçiş sınavı tarihi açıklandı mı: Ne zaman yapılacak?

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan resmî takvime göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, bu tarihte yapılacak sınav için hazırlıklarını sürdürüyor.

DGS sınavı ne zaman 2026? Dikey geçiş sınavı tarihi açıklandı mı: Ne zaman yapılacak?

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan ya da son sınıfta eğitimine devam eden adayların, eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlayabilmeleri için ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır. DGS’nin temel amacı, ön lisans mezunlarına lisans eğitimine geçiş imkânı sunarak akademik kariyerlerini devam ettirebilmelerini sağlamaktır.

