Ek kitaplara gerek var mı? Uzman eğitimciden velilere kritik uyarı: MEB kitaplarını kullanan sınavı kazanır!

17 Ocak 2025 11:52 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 12:02

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla birlikte, artık özel okullarda da MEB kitapları zorunlu hale gelirken hiçbir para da alınmayacak. Öğretmenlerin talep ettiği 'ek kaynak kitapları' ise oldukça pahalı durumda. Bu durumdan oldukça şikayetçi olan velilere çok kritik bir uyarı geldi. Tgrthaber.com'a konuşan uzman eğitimci ve psikolog Besim Türkoğlu; 'MEB'in kitapları ve internet sitesinde yer alan sorularla sınava hazırlanan öğrenciler başarılı olur' diyerek öğrenci ve velilere önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...

Özel okul fiyatları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Özel okul fiyatları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Son günlerde oldukça gündem olan ve tepkilere yol açan, özel okulların ek kaynak adı altında pahalı fiyatlarla kitap satışının yapmasına MEB​'den müdahale geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaptığı açıklamada; 'Kurallara uymayan ve fahiş fiyatla kayıt yapan okulları bize şikayet edin' ifadelerini kullandı. Özel okullarda 'ek kaynak' adı altında yüksek fiyatlarla satılan kitapların önüne geçmek için de yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre özel okullarda MEB'in kitapları zorunlu hale getirilerek ücretsiz şekilde öğrencilere dağıtılacak.

MEB'İN KİTAPLARI YETERLİ OLUR MU?

Bakanlığın bu kararından sonra, öğrenci ve veliler; 'MEB'in kitapları yeterli olur mu?' sorusunu araştırmaya başladı.

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuyu değerlendiren uzman eğitimci ve psikolog Besim Türkoğlu; Sınava hazırlanan bir öğrenci için en iyi referans MEB'in kitapları ve internet sitesinde yer alan sorulardır' dedi. İşte önemli açıklamaların devamı:

Özel okullarda devlet okullarında olduğu gibi bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak. MEB’in bu kararını siz nasıl değerlendirirsiniz?

"MEB SORULARINA BAKAN DAHA BAŞARILI OLUR!"

Farklı bakış açıları ile değerlendirebileceğimiz bir durum. Öncelikle öğrenciler yazılı sınavlara hazırlanırken bakanlığın resmi sitesinden (Ogm ve Odsgm Materyal) yayımlamış oldukları sorularla hazırlandıklarında daha başarılı olmaktadır.

Çünkü bu siteden yayımlanan sorular, öğretim programlarının kazanımlarını karşılamakta ve öğrenciye önemli bir referans sunmaktadır.

"GERÇEK SINAVLARDA ÇIKAN SORULARA EN YAKIN SORULAR MEB'İN!"

Aynı durum LGS ve YKS için de geçerlidir. Resmi sitede yayımlanan örnek soruların ve öğrencilerin gerçek sınavlarda karşılaştıkları soru biçimlerinin çok benzer olduğunu görmekteyiz.

Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için de en iyi kaynağın yayımlanan örnek sorular olduğunu ısrarla belirtmekteyiz.

Bu bağlamda, en değerli kaynağın ders kitabı olduğunu ve müfredat ile kazanımların eksiksiz bir şekilde sunulmasının en etkili yollarından birinin bu kaynakları temel referans olarak kullanmak olduğunu söylemek mümkündür.

"EK KİTAPLAR YENİ SORU TRENDİNİ YAKALAYAMIYOR"

Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu bu kararın kritik ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.

Ailelerimizin içi rahat olsun. Öğrencilerin girdikleri sınavlardan sonra sıkça sorular hakkında serzenişte bulunmaları, bütün şıkların birbirine benzediğini söylemesi ve benzer durumlar ek kitapların yeni soru trendini yakalayamadığının ayrıca bir göstergesi.

Ders kitaplarının ana kaynak olarak benimsemek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın örnek sorularını çözmek, kitap okumak, düşünme becerilerini geliştirmek sürecin hassasiyeti açısından önem arz etmektedir.