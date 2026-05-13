2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonrasında adayların merakla beklediği sonuç tarihi netlik kazandı. Kamu kurumlarında memur olabilmek için sınava katılan binlerce aday, şimdi ÖSYM tarafından erişime açılacak sonuç ekranına odaklandı. Sonuç tarihinin açıklanmasının ardından adaylar, “EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 2026 EKPSS sonuç sorgulama ekranı ve sürece ilişkin merak edilen detaylar…

HABERİN ÖZETİ EKPSS sonuç tarihi duyuruldu! 2026 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçlarına nasıl bakılır? 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının 14 Mayıs 2026 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacağı duyuruldu. EKPSS sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Açıklanacak EKPSS sonuçları, sınav tarihinden itibaren dört yıl boyunca geçerli olacak. EKPSS, engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmesini sağlamak amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 EKPSS sonuçlarının, ÖSYM takvimine göre 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM’nin resmî sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Öte yandan açıklanacak EKPSS sonuçları, sınav tarihinden itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EKPSS sonuçları, ÖSYM’nin resmî sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

EKPSS NEDİR?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmesini sağlamak amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır. EKPSS’ye, engel durumuna uygun sağlık kurulu raporuna sahip olan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurabiliyor. Sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlara göre kamu kurumlarının açtığı kadrolara yerleştiriliyor. Sınav; genel yetenek ve genel kültür alanlarını kapsarken, adayların eğitim düzeyine göre ayrı değerlendirme yapılıyor. EKPSS sonuçları ise belirli bir süre boyunca geçerli kabul edilerek kamu personeli alımlarında kullanılıyor.