EKPSS sonuç tarihi duyuruldu! 2026 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçlarına nasıl bakılır?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonrasında adayların merakla beklediği sonuç tarihi netlik kazandı. Kamu kurumlarında memur olabilmek için sınava katılan binlerce aday, şimdi ÖSYM tarafından erişime açılacak sonuç ekranına odaklandı. Sonuç tarihinin açıklanmasının ardından adaylar, “EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 2026 EKPSS sonuç sorgulama ekranı ve sürece ilişkin merak edilen detaylar…
2026 EKPSS sonuçlarının, ÖSYM takvimine göre 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM’nin resmî sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Öte yandan açıklanacak EKPSS sonuçları, sınav tarihinden itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.
EKPSS sonuçları, ÖSYM’nin resmî sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmesini sağlamak amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır. EKPSS’ye, engel durumuna uygun sağlık kurulu raporuna sahip olan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurabiliyor. Sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlara göre kamu kurumlarının açtığı kadrolara yerleştiriliyor. Sınav; genel yetenek ve genel kültür alanlarını kapsarken, adayların eğitim düzeyine göre ayrı değerlendirme yapılıyor. EKPSS sonuçları ise belirli bir süre boyunca geçerli kabul edilerek kamu personeli alımlarında kullanılıyor.