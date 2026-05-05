Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

HMGS sonuçları açıklandı mı: Ne zaman açıklanacak? 2026 Hukuk Meslekleri Sınavı sonuç tarihi

9 Mart'ta başlayan HMGS başvuru işlemleri 17 Mart'ta sona erdi. 26 Nisan'da uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için sonuç araştırması başladı. Sınava katılanlar, başarı puanını öğrenmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM tarafından uygulanan HMGS sınavının sonuçları da ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuç tarihi hangi gün?

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 15:57
9 Mart’ta başlayan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 17 Mart tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından 26 Nisan’da gerçekleştirilen sınav için şimdi sonuç heyecanı yaşanıyor. Sınava katılan adaylar, başarı puanlarını öğrenebilmek için ÖSYM’den gelecek açıklamaya odaklanmış durumda. ÖSYM tarafından düzenlenen HMGS’nin sonuçları da yine kurumun resmi sonuç sistemi üzerinden ilan edilecek. Bu kapsamda adaylar, “2026 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi hangi gün?” sorularına cevap aramaya başladı. İşte hukuk mesleklerine giriş sınavı sonuç takvimine ilişkin detaylar….

HABERİN ÖZETİ

26 Nisan 2026'da gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanacağı duyuruldu.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 9 Mart'ta başlayıp 17 Mart'ta tamamlandı.
Sınav 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
HMGS sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden ilan edilecek.
HMGS, hâkim adaylığı, avukatlık stajı ve noterlik stajı için başarı şartı aranan bir sınavdır.
Adaylar sınav giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından edinebilirler.
HMGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Nisan 2026’da gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar, kurumun resmî sonuç ekranı üzerinden erişime açılacak. Adaylar şimdi HMGS sonuç tarihine odaklanmış durumda.

HMGS SINAVI NEDİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), ilgili kanunlarda yer alan şartlara ek olarak hâkim adaylığı sınavına katılmak, avukatlık stajına başlamak ve noterlik stajı yapabilmek için başarı şartı aranan bir sınav olarak uygulanıyor. Sistem kapsamında hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri “hukuk mesleği” kapsamında değerlendiriliyor.

HMGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Sınava katılacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından sınav giriş belgelerini edinebilirler. Belge üzerinde adayın sınav merkezi, bina adı, salon numarası ve fotoğrafı gibi temel bilgiler yer almaktadır.

Adayın Sınavının Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar
Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi
Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi
Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması
Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması
Cevap kâğıdına T.C. kimlik numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması
Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması
Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi
Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi
Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
Diğer sınav kurallarına uyması
