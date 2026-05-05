HMGS sonuçları açıklandı mı: Ne zaman açıklanacak? 2026 Hukuk Meslekleri Sınavı sonuç tarihi

9 Mart’ta başlayan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 17 Mart tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından 26 Nisan’da gerçekleştirilen sınav için şimdi sonuç heyecanı yaşanıyor. Sınava katılan adaylar, başarı puanlarını öğrenebilmek için ÖSYM’den gelecek açıklamaya odaklanmış durumda. ÖSYM tarafından düzenlenen HMGS’nin sonuçları da yine kurumun resmi sonuç sistemi üzerinden ilan edilecek. Bu kapsamda adaylar, “2026 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi hangi gün?” sorularına cevap aramaya başladı. İşte hukuk mesleklerine giriş sınavı sonuç takvimine ilişkin detaylar….
26 Nisan 2026’da gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar, kurumun resmî sonuç ekranı üzerinden erişime açılacak. Adaylar şimdi HMGS sonuç tarihine odaklanmış durumda.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), ilgili kanunlarda yer alan şartlara ek olarak hâkim adaylığı sınavına katılmak, avukatlık stajına başlamak ve noterlik stajı yapabilmek için başarı şartı aranan bir sınav olarak uygulanıyor. Sistem kapsamında hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri “hukuk mesleği” kapsamında değerlendiriliyor.
Sınava katılacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından sınav giriş belgelerini edinebilirler. Belge üzerinde adayın sınav merkezi, bina adı, salon numarası ve fotoğrafı gibi temel bilgiler yer almaktadır.
|Adayın Sınavının Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar
|Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi
|Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi
|Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması
|Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması
|Cevap kâğıdına T.C. kimlik numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması
|Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması
|Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması
|Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi
|Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi
|Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
|Diğer sınav kurallarına uyması