ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 KPSS süreci yaz aylarında başlayacak ve sonbahar dönemine kadar devam edecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından Alan Bilgisi sınavlarına kadar KPSS’nin tüm aşamalarına ilişkin lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ÖSYM tarafından resmî olarak duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor 2026? ÖSYM sınav takvimi ve KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri! ÖSYM tarafından açıklanan 2026 KPSS takvimine göre lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. 2026 KPSS lisans başvuruları 1 Temmuz-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınavlar 6 Eylül ve 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2026 KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sınav 4 Ekim'de yapılacak. 2026 KPSS ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınacak, sınav 25 Ekim'de yapılacak. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim, ön lisans sonuçları 30 Ekim, ortaöğretim sonuçları ise 19 Kasım 2026'da açıklanacak.

KPSS LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi sınavlarının birinci oturumu 12 Eylül’de, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR: SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavına katılacak adaylar için başvuru süreci 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru imkânından yararlanabilecek. 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ise ÖSYM takvimine göre 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR: SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavına katılacak lise mezunu adaylar için başvuru süreci 27 Ağustos- 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru dönemini kaçıran adaylar ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ise ÖSYM takvimine göre 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 KPSS takvimine göre lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor. KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026’da adayların erişimine açılacak. Ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarının da 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılması bekleniyor.