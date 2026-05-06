Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor 2026? ÖSYM sınav takvimi ve KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri netleşirken, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündemi KPSS takvimine çevrildi. Adaylar özellikle “KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?”, “Ön lisans KPSS sınavı hangi tarihte yapılacak?” ve “Ortaöğretim KPSS başvuruları açıldı mı?” sorularının yanıtını araştırıyor. 2026 KPSS sürecine ilişkin tüm detaylar ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor 2026? ÖSYM sınav takvimi ve KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 13:07

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 KPSS süreci yaz aylarında başlayacak ve sonbahar dönemine kadar devam edecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından Alan Bilgisi sınavlarına kadar KPSS’nin tüm aşamalarına ilişkin lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ÖSYM tarafından resmî olarak duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ

KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor 2026? ÖSYM sınav takvimi ve KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 KPSS takvimine göre lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu.
2026 KPSS lisans başvuruları 1 Temmuz-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınavlar 6 Eylül ve 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2026 KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sınav 4 Ekim'de yapılacak.
2026 KPSS ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınacak, sınav 25 Ekim'de yapılacak.
KPSS lisans sonuçları 7 Ekim, ön lisans sonuçları 30 Ekim, ortaöğretim sonuçları ise 19 Kasım 2026'da açıklanacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor 2026? ÖSYM sınav takvimi ve KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!

KPSS LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi sınavlarının birinci oturumu 12 Eylül’de, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor 2026? ÖSYM sınav takvimi ve KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR: SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavına katılacak adaylar için başvuru süreci 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru imkânından yararlanabilecek. 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ise ÖSYM takvimine göre 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor 2026? ÖSYM sınav takvimi ve KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR: SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavına katılacak lise mezunu adaylar için başvuru süreci 27 Ağustos- 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru dönemini kaçıran adaylar ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ise ÖSYM takvimine göre 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor 2026? ÖSYM sınav takvimi ve KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!

KPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 KPSS takvimine göre lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor. KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026’da adayların erişimine açılacak. Ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarının da 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?
DGS sınavı ne zaman 2026? Dikey geçiş sınavı tarihi açıklandı mı: Ne zaman yapılacak?
AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı: Ne zaman açıklanıyor? 2026 AUZEF sınav sonuçları
ETİKETLER
#Sınav sonuçları
#başvuru tarihleri
#Kpss 2026
#Ösym Sınav Takvimi
#Lisans Ön Lisans Ortaöğretim Sınavları
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.