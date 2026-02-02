Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

MEB duyurdu! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Mart ayında iki tatil birleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimini açıkladı. Yayımlanan takvimle birlikte 2. dönem tatil tarihleri de netleşti. Takvime göre, mart ayındaki ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek. İşte detaylar...

Haber Merkezi
02.02.2026
02.02.2026
, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. dönem takvimini yayımladı. Çalışma takvimiyle beraber 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısındaki tatiller de belli oldu. Açıklanan takvimle, mart ayında uygulanacak olan ikinci ara tatil ile 'nın birleştiği bildirildi.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER İÇİN KRİTİK TARİHLER

İkinci dönem takviminde yer alan diğer tatil günleri ise şu şekilde:

16 – 20 Mart: İkinci Ara Tatil + Ramazan Bayramı

23 Nisan Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 – 30 Mayıs: Tatili

26 Haziran Cuma: Okulların Kapanışı (Karne Günü)

29 Haz – 3 Tem: Öğretmen Mesleki Çalışma Dönemi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı tatili ise 26 Mayıs Salı arefe günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Öğrencilerin bir diğer merak ettiği tarihlerden yaz tatilinin başlayacağı gün ise 26 Haziran Cuma olarak açıklandı.

Okulların kapanışının ardından 29 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programları uygulanacak.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#yaz tatili
#kurban bayramı
#ramazan bayramı
#2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı
#Tatiller
#Ikinci Dönem Takvimi
#Eğitim
