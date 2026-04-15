Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul saldırılarıyla ilgili köklü çözüm işareti: Bütüncül güvenlik yaklaşımını uygulayacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 1 gün arayla yaşanan okul baskınları olaylarıyla ilgili açıklama yaparak yeni bir uygulamanın işaretini verdi. Tekin "Bütüncül bir güvenlik yaklaşımını hayata geçirmek üzere gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul saldırılarıyla ilgili köklü çözüm işareti: Bütüncül güvenlik yaklaşımını uygulayacağız
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 21:23
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 21:23

14 Nisan Salı günü 'da ve bugün 'ta art arda meydana gelen okul saldırıları Türkiye gündeminin baş sırasına oturdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul saldırılarıyla ilgili köklü çözüm işareti: Bütüncül güvenlik yaklaşımını uygulayacağız

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen okul saldırıları Türkiye'yi derinden sarsarken, yetkililer eğitim kurumlarında bütüncül bir güvenlik yaklaşımı hayata geçireceklerini açıkladı.
14 Nisan Salı günü Şanlıurfa'da bir liseye düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralandı ve saldırgan intihar etti.
Bugün Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde bir ortaokula düzenlenen saldırıda ise 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Saldırıların ardından İçişleri, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim bakanları Kahramanmaraş'a gitti.
Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara verildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan elim hadiselerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ile birlikte mevcut güvenlik önlemlerinin güncelleneceğini ve bütüncül bir güvenlik yaklaşımının hayata geçirileceğini belirtti.
Bakan Tekin, sürecin en ince ayrıntısına kadar takip edileceğini ve eğitim ortamlarının güvenliği için gereken her türlü adımın atılacağını vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Şanlıurfa'da liseyi basan saldırgan öğrenci 16 kişiyi yaralayıp canına kıyarken bugün de Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde ortaokulu basan 8. sınıf öğrencisi, iki sınıfa ateş açtı. Olayda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul saldırılarıyla ilgili köklü çözüm işareti: Bütüncül güvenlik yaklaşımını uygulayacağız

Saldırganın canına kıydığı olayın ardından İçişleri, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim bakanları Kahramanmaraş'a gitti. Kentte eğitim ve öğretime 2 gün ara verilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Tekin, 2 farklı kentte peş peşe yaşanan olayların ülkeyi derinden sarstığına dikkat çekerek konuyla ilgili köklü tedbirlerin alınacağının işaretini verdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan yürek yakıcı elim hadiseler, tüm ülkemizi derinden sarsmıştır.

Büyük bir üzüntüyle ifade etmeliyim ki bu elim olaylarda umut dolu gençlerimizi ve tüm mukaddesatıyla görevine adanmış bir eğitimcimizi kaybettik. Milletçe tarifsiz bir üzüntü içindeyiz.

"BÜTÜNCÜL BİR GÜVENLİK YAKLAŞIMINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Kadim medeniyetimiz boyunca toplumsal huzur iklimimizin en güzel örnekleri olan eğitim kurumlarımızda benzeri hadiselerin yaşanmaması için İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarımız ile birlikte mevcut güvenlik önlemlerimizi güncelleyerek tüm dijital ve fiziki tehditleri kapsayan bütüncül bir güvenlik yaklaşımını hayata geçirmek üzere gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul saldırılarıyla ilgili köklü çözüm işareti: Bütüncül güvenlik yaklaşımını uygulayacağız

"EN İNCE AYRINTISINA KADAR TAKİP EDİLECEK"

Milletçe en derin hislerle kenetlendiğimiz böyle bir dönemde omuzladığımız bu acı, hepimizin yüreğine düşmüştür. Nitekim bu süreç, en ince ayrıntısına kadar takip edilecek olup evlatlarımızın huzuru, öğretmenlerimizin esenliği ve eğitim ortamlarımızın sükûneti için gereken her türlü adım, dikkat ve özenle atılacaktır.

Milletimizin asla şüphesi olmasın ki bu ortak acının hiçbir yönü, karanlıkta bırakılmayacaktır.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve maarif ailemizin her bir ferdine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun."

https://x.com/Yusuf__Tekin/status/2044475304849104982

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'taki okul saldırısından yaralı kurtulan öğrenci konuştu: Yaralananları görenler panikle pencereden atladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama: Tüm boyutlarıyla aydınlatılacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! Bakan Çiftçi acı haberi verdi: Can kaybı 9'a yükseldi
