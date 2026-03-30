Okullarda yaz tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, her yıl olduğu gibi bu yıl da karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek dinlenme dönemine girecek. “2026 yaz tatili ne zaman başlıyor?” sorusu ise öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, karnelerin dağıtılacağı ve uzun yaz tatilinin başlayacağı o önemli gün için sayılı günler kaldı. 8 Eylül 2025’te başlayan yoğun eğitim süreci, 2026 yılının Haziran ayında sona erecek. Öğrenciler de yıl boyunca gösterdikleri performansın karşılığını alarak karnelerine kavuşacak ve uzun bir dinlenme sürecine adım atacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi tarihte verilecek?

HABERİN ÖZETİ Okullar ne zaman kapanacak: karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak 2026! 2026 yılı yaz tatilinin başlangıç tarihi ve karne günleri Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre açıklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini ve başarı belgelerini 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak. Yaz tatili 26 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren başlayacak ve yaklaşık 3 ay sürecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecek. Eğitim yılının tamamlanmasıyla birlikte ikinci dönemin son ders zili çalacak ve öğrenciler karnelerini alarak uzun yaz tatiline başlayacak. Yoğun geçen bir eğitim sürecinin ardından öğrenciler için dinlenme dönemi başlarken, yaz tatili süreci de bu tarihle birlikte resmen başlamış olacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenciler bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alacak! Karne dağıtım törenleri, okulların kapanış günü olan 26 Haziran 2026 Cuma sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10.00 ile 11.00 arasında başlayan karne dağıtımları, okulların kendi planlamalarına bağlı olarak küçük saat farklılıkları gösterebilecek. Karne günüyle birlikte öğrenciler yalnızca notlarını değil, aynı zamanda takdir, teşekkür ve onur belgelerini de alarak eğitim yılını tamamlayacak. Bu özel gün hem öğrenciler hem de veliler için yılın en önemli anlarından biri olarak öne çıkıyor.