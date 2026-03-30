Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Okullar ne zaman kapanacak: karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak 2026!

2026 yaz tatili tarihi, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla araştırılıyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte, öğrenciler ve velilerin heyecanla beklediği yaz tatilinin başlangıç tarihi netleşti. Böylece “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Okulların kapanış tarihine göre planlarını şimdiden yapmak isteyen aileler ve uzun bir eğitim maratonunun ardından dinlenmeye hazırlanan öğrenciler için kritik tarih, haziran ayının son haftasını işaret ediyor. Peki, 2026 yaz tatili ne zaman başlayacak, karneler hangi tarihte verilecek? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 16:06

Okullarda için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, her yıl olduğu gibi bu yıl da karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek dinlenme dönemine girecek. “2026 yaz tatili ne zaman başlıyor?” sorusu ise öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, karnelerin dağıtılacağı ve uzun yaz tatilinin başlayacağı o önemli gün için sayılı günler kaldı. 8 Eylül 2025’te başlayan yoğun eğitim süreci, 2026 yılının Haziran ayında sona erecek. Öğrenciler de yıl boyunca gösterdikleri performansın karşılığını alarak karnelerine kavuşacak ve uzun bir dinlenme sürecine adım atacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi tarihte verilecek?

HABERİN ÖZETİ

Okullar ne zaman kapanacak: karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak 2026!

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
2026 yılı yaz tatilinin başlangıç tarihi ve karne günleri Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre açıklandı.
2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler karnelerini ve başarı belgelerini 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak.
Yaz tatili 26 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren başlayacak ve yaklaşık 3 ay sürecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecek. Eğitim yılının tamamlanmasıyla birlikte ikinci dönemin son ders zili çalacak ve öğrenciler karnelerini alarak uzun yaz tatiline başlayacak. Yoğun geçen bir eğitim sürecinin ardından öğrenciler için dinlenme dönemi başlarken, yaz tatili süreci de bu tarihle birlikte resmen başlamış olacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenciler bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alacak! Karne dağıtım törenleri, okulların kapanış günü olan 26 Haziran 2026 Cuma sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10.00 ile 11.00 arasında başlayan karne dağıtımları, okulların kendi planlamalarına bağlı olarak küçük saat farklılıkları gösterebilecek. Karne günüyle birlikte öğrenciler yalnızca notlarını değil, aynı zamanda takdir, teşekkür ve onur belgelerini de alarak eğitim yılını tamamlayacak. Bu özel gün hem öğrenciler hem de veliler için yılın en önemli anlarından biri olarak öne çıkıyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.