1 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor?

Takvimler 1 Mayıs’a yaklaşmışken, Emek ve Dayanışma Günü’nün günlük yaşama etkileri yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Resmî tatil kapsamında olması nedeniyle kamu kurumlarının çalışma durumu, özel sektörün mesai düzeni ve özellikle eğitim ile sağlık hizmetlerinin işleyişi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl cuma gününe denk gelen 1 Mayıs’ta hangi kurumların açık olacağı ve okulların durumunun ne olacağı merak konusu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmî tatil kapsamında yer alıyor. Bu yıl 1 Mayıs’ın cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, hafta sonuyla birleşerek toplamda 3 günlük bir tatil imkânı oluşacak.
1 Mayıs’ın Türkiye’de resmî tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle kamu kurumlarıyla birlikte pek çok özel kuruluş da hizmet vermeyecek.
Noterler: Nöbetçi noter sistemi dışında işlem yapılamayacak. Sadece nöbetçi noterler üzerinden kısıtlı hizmet alınabilecek.
Bankalar: 1 Mayıs Cuma günü tüm bankalar kapalı olacak. EFT ve havale işlemleri (FAST hariç) ise bir sonraki iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi günü hesaplara yansıyacak.
Okullar ve üniversiteler: Resmî tatil kapsamında eğitim faaliyetlerine ara verilecek, ders işlenmeyecek.
Kargo şirketleri: Aras, Yurtiçi ve MNG başta olmak üzere birçok kargo firması dağıtım gerçekleştirmeyecek.
Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler hizmet sunacak.
Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak, acil servisler ise hizmet vermeye devam edecek.
1 Mayıs, dünya çapında işçi ve emekçilerin haklarını, birlik ve dayanışmayı savundukları, "İşçi Bayramı" veya "Emek ve Dayanışma Günü" olarak bilinen resmî tatildir. 1886'da ABD'de günlük 8 saatlik çalışma talebiyle başlayan mücadeleye dayanan bu gün, Türkiye'de ve birçok ülkede resmî tatil olarak kutlanır.