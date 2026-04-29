1 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor?

1 Mayıs yaklaşırken, resmî tatilin çalışma hayatına etkisi yeniden gündeme geldi. Kamu kurumlarıyla birlikte birçok işletmenin çalışma düzenini değiştiren bu özel gün öncesinde, “Emek ve Dayanışma Günü resmî tatil mi?” sorusu merak ediliyor. Türkiye’de de önemli günler arasında yer alan 1 Mayıs, bu yıl cuma gününe denk geliyor. Peki, okullar, bankalar, noterler ve hastaneler o gün hizmet verecek mi? İşte detaylar…

1 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor?
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 09:32

Takvimler ’a yaklaşmışken, ’nün günlük yaşama etkileri yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Resmî tatil kapsamında olması nedeniyle kamu kurumlarının çalışma durumu, özel sektörün mesai düzeni ve özellikle eğitim ile sağlık hizmetlerinin işleyişi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl cuma gününe denk gelen 1 Mayıs’ta hangi kurumların açık olacağı ve okulların durumunun ne olacağı merak konusu.

HABERİN ÖZETİ

1 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, bankalar, okullar ve kargo şirketlerinin çalışma durumları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir ve bu yıl cuma gününe denk gelmektedir.
Noterler nöbetçi noter sistemi dışında işlem yapamayacak, bankalar kapalı olacak, okullar ve üniversiteler tatil yapacaktır.
Kargo şirketlerinin çoğu dağıtım gerçekleştirmeyecek, eczaneler nöbetçi olanlar hizmet verecek ve hastanelerin poliklinikleri kapalı olurken acil servisler hizmet vermeye devam edecektir.
1 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmî tatil kapsamında yer alıyor. Bu yıl 1 Mayıs’ın cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, hafta sonuyla birleşerek toplamda 3 günlük bir tatil imkânı oluşacak.

1 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor?

1 MAYIS'TA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU, HANGİ KURUMLAR TATİL YAPIYOR?

1 Mayıs’ın Türkiye’de resmî tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle kamu kurumlarıyla birlikte pek çok özel kuruluş da hizmet vermeyecek.

Noterler: Nöbetçi noter sistemi dışında işlem yapılamayacak. Sadece nöbetçi noterler üzerinden kısıtlı hizmet alınabilecek.

Bankalar: 1 Mayıs Cuma günü tüm bankalar kapalı olacak. EFT ve havale işlemleri (FAST hariç) ise bir sonraki iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi günü hesaplara yansıyacak.

ve üniversiteler: Resmî tatil kapsamında eğitim faaliyetlerine ara verilecek, ders işlenmeyecek.

Kargo şirketleri: Aras, Yurtiçi ve MNG başta olmak üzere birçok kargo firması dağıtım gerçekleştirmeyecek.

Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler hizmet sunacak.

Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak, acil servisler ise hizmet vermeye devam edecek.

1 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor?

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs, dünya çapında işçi ve emekçilerin haklarını, birlik ve dayanışmayı savundukları, "İşçi Bayramı" veya "Emek ve Dayanışma Günü" olarak bilinen resmî tatildir. 1886'da ABD'de günlük 8 saatlik çalışma talebiyle başlayan mücadeleye dayanan bu gün, Türkiye'de ve birçok ülkede resmî tatil olarak kutlanır.

