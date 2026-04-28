Takvimler 1 Mayıs’a yaklaşmışken, Emek ve Dayanışma Günü’nün günlük yaşama etkileri yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Resmî tatil kapsamında olması nedeniyle kamu kurumlarının çalışma durumu, özel sektörün mesai düzeni ve özellikle eğitim ile sağlık hizmetlerinin işleyişi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl cuma gününe denk gelen 1 Mayıs’ta hangi kurumların açık olacağı ve okulların durumunun ne olacağı merak konusu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yaklaşmasıyla, bu resmî tatilin kamu kurumları, özel sektör ve hizmetler üzerindeki etkileri merak konusu oldu. 1 Mayıs, bu yıl cuma gününe denk gelerek hafta sonuyla birleşip 3 günlük bir tatil imkânı sunuyor. 1 Mayıs'ta bankalar, okullar, üniversiteler ve birçok kargo şirketi kapalı olacak. Sağlık hizmetlerinde poliklinikler kapalı olacak ancak acil servisler çalışmaya devam edecek. Eczaneler sadece nöbetçi olanlar hizmet verecek. 1 Mayıs, dünya çapında işçi ve emekçilerin haklarını savundukları bir gün olarak biliniyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmî tatil kapsamında yer alıyor. Bu yıl 1 Mayıs’ın cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, hafta sonuyla birleşerek toplamda 3 günlük bir tatil imkânı oluşacak. Bu üç günlük tatil vatandaşları mutlu etti.

1 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, HANGİ KURUMLAR TATİL YAPIYOR?

1 Mayıs’ın Türkiye’de resmî tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle kamu kurumlarıyla birlikte pek çok özel kuruluş da hizmet vermeyecek.

-Bankalar: 1 Mayıs Cuma günü tüm bankalar kapalı olacak. EFT ve havale işlemleri (FAST hariç) ise bir sonraki iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi günü hesaplara yansıyacak.

-Okullar ve üniversiteler: Resmî tatil kapsamında eğitim faaliyetlerine ara verilecek, ders işlenmeyecek.

-Kargo şirketleri: Aras, Yurtiçi ve MNG başta olmak üzere birçok kargo firması dağıtım gerçekleştirmeyecek.

-Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler hizmet sunacak.

-Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak, acil servisler ise hizmet vermeye devam edecek.

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs, dünya çapında işçi ve emekçilerin haklarını, birlik ve dayanışmayı savundukları, "İşçi Bayramı" veya "Emek ve Dayanışma Günü" olarak bilinen resmî tatildir. 1886'da ABD'de günlük 8 saatlik çalışma talebiyle başlayan mücadeleye dayanan bu gün, Türkiye'de ve birçok ülkede resmî tatil olarak kutlanır.