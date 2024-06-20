1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi 5 milyon TL'yi geçti

20 Haziran 2024 09:28 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:27

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Süper Mario severler dikkat! Yeni animasyon filmi için tarih belli oldu

Konut kredi faiz oranları yükseldi. Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen binlerce yatırımcının gözü son dönemde artan konut kredisi faiz oranlarında.

Vatandaşlar konut kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle, ev almak yerine parasını başka yatırımlarla değerlendiriyor.

Konut kredileri için sunulan faiz oranlarının yüksek olması konut satışlarını da etkiledi.

KREDİ İLE EV ALMAK HAYAL OLDU

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, konut kredisinin maliyeti arttı.

Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına ile ilgili atmış olduğu adımlar doğrultusunda, yükselen tüketici, ticari, bireysel, konut ve taşıt kredi faizleri piyasa dengesini değiştirdi.

Konut kredisi çekecek olan vatandaşlar yüksek kredi faiz oranı nedeniyle kredi kullanmıyor.

Konut kredileri için sunulan faiz oranları son dönemlerde oldukça arttı.

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ 5 MİLYON LİRA

120 ay vadeli olarak çekilen aylık yüzde 4.29 faizli 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi ortalama 5 milyon 193 bin lirayı aştı. Aylık taksit tutarı ise ortalama 43 bin 179 lira oldu.

Konut kredilerinde geri ödeme tutarı ortalama olarak krediyi 5’e katladı.

En düşük yüzde 3.5 aylık faiz oranı ile kullanılacak 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi ise 3 milyon 781 bin TL’yi geçti. Aylık taksidi ise 31 bin 352 TL oldu.

MAYIS AYINDA KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Konut kredilerindeki bu hızlı yükselişler konut satışlarını da etkiledi.

Mayıs'ta konut satışları düşerek 110.588 oldu.

Kredili konut satışları ise Mayıs'ta 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 63.9 azaldı ve 9 bin 909 adet oldu.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞİR Mİ?

Konut kredisi faiz oranları diğer kredilerde olduğu gibi banka faizleri ile doğru orantılı değişiyor.

Dar ve orta gelirliler için kredi ile konut almak artık çok zor.

Vatandaşların gündeminde büyük yer kaplayan “Kredi faizleri yükselmeye devam edecek mi?” sorusuna uzmanlar ' genel olarak zirve seviyede' cevabını verdi.

Bu durumda da, konut kredilerinde artma eğilimi olmayacağı anlamı taşıyor.

0.69 KONUT KREDİSİ HANGİ EVLERDE GEÇERLİ?

0,69 konut kredisi veren bankalar ise Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım olarak açıklandı.

Bu finansman sıfır konutlara yönelik uygulanıyor.

Programdan yararlanabilmek için hanehalkının toplam gelirini dikkate alınıyor.

Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.