10 yıldır yüzüne bakan yoktu! Zayıflama çılgınlığı 'ilaç' gibi geldi: Dünya devleri sipariş sırasına girdi

Güzellik ve sağlık sektöründe dengeleri değiştiren zayıflama iğnesi çılgınlığı, İngiltere’nin 100 yıllık kimya devi Croda’ya adeta piyango vurdu! Şirketin yaklaşık 10 yıldır ürettiği ancak raflarda bekleyen kozmetik bileşeni Volufiline, zayıflama iğnesi kullananlarda görülen "Ozempic yüzü" etkisini hafifletmek için bir anda kapış kapış satılmaya başladı. İşte satış gelirleri %270 fırlayan ve L'Oréal, Procter & Gamble ile Unilever gibi 150’den fazla dev şirketin sipariş sırasına girdiği bu beklenmedik talep patlamasının tüm detayları...





ZAYIFLAMA İĞNELERİ KULLANIMI ARTTI, "OZEMPIC YÜZÜ" TALEBİ PATLATTI

Croda'nın yaklaşık 10 yıldır ürettiği Volufiline, Anemarrhena bitkisinin kökünden elde ediliyor. Daha önce ağırlıklı olarak vücut kremlerinde kullanılan bileşen, cilde daha dolgun bir görünüm kazandırmayı amaçlayan kozmetik ürünlerde değerlendiriliyordu.

Ancak Ozempic gibi GLP-1 grubu zayıflama ilaçlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ürünün kullanım alanı bir anda genişledi. Hızlı kilo kaybı yaşayan kişilerde yanaklarda ve göz çevresinde oluşan hacim azalması, kamuoyunda 'Ozempic yüzü' olarak adlandırılan görüntüyü ortaya çıkardı. Bu görünümü hafifletmeyi hedefleyen kozmetik üreticileri, çözümü Volufiline bileşeninde buldu."

SATIŞLAR %270 YÜKSELDİ, DEV KİMYA ŞİRKETİNİN HİSSELERİ SIÇRADI

Croda'nın Volufiline'den elde ettiği gelir, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 270 yükseldi. Artan taleple birlikte 150'den fazla şirket, bileşeni kendi kozmetik ürünlerinde kullanmak üzere anlaşma imzaladı. ABD'deki TikTok Shop platformunda #Volufiline etiketiyle paylaşılan içerikler son 12 ayda 200 milyon görüntülenmeye ulaşırken, Fransız ve Güney Koreli kozmetik üreticilerinin ilgisi ihracatı katladı.

Bu yeni talep dalgası İngiliz kimya şirketinin borsadaki performansını da doğrudan etkiledi. Croda hisseleri, gördüğü dip seviyeden itibaren yüzde 25 değer kazandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Croda Üst Yöneticisi (CEO) Steve Foots, Volufiline'in yaklaşık 10 yıldır şirket portföyünde olduğunu belirterek zayıflama ilaçlarının yaygınlaşmasıyla beklenmedik bir ticari fırsat yakaladıklarını ifade etti.

KÜRESEL DEVLER SIRAYA GİRDİ: SIRADA SAÇ BAKIMI VE AŞI YATIRIMLARI VAR

Yıllık yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip Güney Kore kozmetik sektörünün yanı sıra L'Oréal, Procter & Gamble ve Unilever gibi küresel devler de Croda'nın müşteri portföyünde yer alıyor. Cilt bakımında yaşanan bu büyümenin ardından şirket, biyoteknolojiyle geliştirilen sentetik keratin bileşeni 'KeraBio' ile saç bakım pazarına açılmayı hedefliyor.

Öte yandan Covid-19 salgını döneminde Pfizer aşısında kullanılan lipidlerin üretimine katkı sağlayan 5 bin 500 çalışanlı şirket, İngiltere'deki tesislerini genişleterek mRNA teknolojisiyle geliştirilecek grip aşıları ve kanser tedavileri için de yatırımlarını sürdürüyor.