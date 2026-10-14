İsa Karakaş'tan vatandaşlık maaşı tüyoları: Kimler yararlanacak, şartlar ne?

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İstanbul
Sosyal Güvenlik Başmüfettişi ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında vatandaşın gündemindeki en kritik sosyal güvenlik ve emeklilik başlıklarını değerlendirdi.
Kamuoyunda merakla beklenen "Vatandaşlık Maaşı" ve "Aile Destek Programı" için tarih veren Karakaş; emeklilik dilekçesini 2026'da mı yoksa 2027'de mi vermenin daha avantajlı olacağından, Yargıtay'ın 27 yıllık sigortası iptal edilen çalışanla ilgili emsal kararına kadar çok önemli uyarılarda bulundu.
İşte İsa Karakaş'ın canlı yayındaki kritik açıklamalarından satırbaşları...
'2026 MI 2027 Mİ? EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİRKEN SAKIN ACELE ETMEYİN'
"Şimdi 'Bu sene mi dilekçeyi verirsem daha avantajlıyım, yoksa Ocak'ta verirsem mi avantajlıyım?' sorusu çok soruluyor. Biz sene başından beri şunu söylüyorduk: Kesinlikle gaza gelmeyin, sakin olun. Çünkü bu çok hassas bir durum, ömür boyu sizi etkileyecek bir durum. Maalesef yalan yanlış bilgilerle kimisi gaza getirildi, işinden oldu ve dolayısıyla mağduriyetler de oldu. Şunu söyleyelim: Bu işin kıdem tazminatı boyutu var, bir de ömür boyu alacağınız emeklilik maaşı boyutu var."
"ENFLASYON %31'İ GEÇERSE 2027 DİLEKÇESİ DAHA AVANTAJLI OLABİLİR"
"Geldigimiz noktada enflasyon yüzde 30'un altında olmayacak gibi görünüyor. Enerji fiyatları çok uzun sürdü, gıda fiyatlarının düşmemesinin bir nedeni de özellikle bu enerji ve nakliye maliyeti boyutuyla ilgili. Özetle, enflasyon yüzde 31 ve üzeri geldiği zaman 2026 yılı dilekçesi avantajlı olabilir ama bugün itibarıyla konuşursak arada çok büyük bir makas yok. Yıl sonuna geldiğimiz zaman bu makas eşitlenebilir; hatta 2026 enflasyonu yüzde 30'u geçerse belki biraz 2027'de dilekçe vermek avantajlı olabilir."
"KIDEM TAZMİNATINDA EN AVANTAJLI KESİM ASGARİ ÜCRETLİLER"
"Kıdem tazminatı boyutuna baktığımız zaman; çok yüksekten maaş alanlar için bugün emeklilik dilekçesini verdiği zaman kıdem tazminatı tavanı Ocak ayına geldiğimiz zaman en fazla %8'lik bir artış olacak. Eğer hükümet bunu %10'a çıkarırsa %10 olabilir. Kıdem tazminatı boyutuyla en avantajlı olanlar asgari ücretliler. Bugün itibarıyla asgari ücret üzerinden çalışanların kıdem tazminatı hesaplanırken Ocak ayında beklediğimiz en düşük artış %30 civarında. Demek ki asgari ücretli en az yılbaşında dilekçesini verdiği zaman %30 civarı bir artış elde edecek."
"OCAK AYINDA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?"
"Artan enerji maliyetleri ve ekonomik gelişmelerle birlikte bugün itibarıyla baktığımız kadarıyla %9.5 ile %10.5 arasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bir güncelleme bekliyoruz. Altını çiziyorum, güncelleme diyorum çünkü refah payı yok, yani ortalama %10. Memur ve memur emeklileri için ise %7.5 ile %9.5 arası, yani ortalama %8 civarında bir artış öngörülüyoruz. Ancak Sayın Şimşek'in 'enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz' vaadi doğrultusunda %2'lik bir ilave yapılabilir. Ocak ayında eğer bütçe dengeleri açısından imkan olursa az da olsa bir refah payı ilave edilebilir."
"VATANDAŞLIK MAAŞI, AİLE DESTEĞİ VE 3600 EK GÖSTERGE İÇİN TARİH: 2027"
"Hükümet kanadından baktığımız zaman Gelir Tamamlayıcı Sistem ile başlanıyor. Çünkü bu Sayın Cumhurbaşkanımızın vaadiydi: Aile desteği, vatandaşlık maaşı... Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bütün vaatlerin, özellikle Bağ-Kur'larda eşitleme meselesinin ve 3600 ek göstergenin çıkacağını söyleyebiliriz. 2027 yılında bu vaatlerin tek tek hayata geçirilmesi bekleniyor."
"YARGITAY'DAN BÜYÜK UYARI: KENDİ İŞ YERİNDEN SSK'LI OLANIN 27 YILI İPTAL EDİLDİ"
"Yargıtay'ın çok ilginç bir kararı var. Burada bütün vatandaşları uyarmamız lazım: Vatandaşın biri kendi iş yerinden kendini sigortalı (4/A'lı SSK'lı) göstermiş. Tam 27 yıl boyunca! Ve SGK bunu tespit edip iptal etmiş, 'Sen SSK'lı olamazsın, emekli olamazsın' demiş. Vatandaş 27 yıllık çalışmanın peşine düşmüş, dava Yargıtay'a kadar gitmiş ve Yargıtay 'SGK haklı' demiştir.
Eğer kendi iş yeriniz varsa, bir şirket ortağı iseniz kendi iş yerinizden kendinizi sigortalı göstermeyin! 27 yıl sonra SGK bunu tespit ettiğinde iptal ediyor ve çok büyük mağduriyete uğrarsınız. Kendi iş yerinizden sadece Bağ-Kur'lu olabilirsiniz, 4/A'lı (SSK'lı) olamazsınız. 27 yıllık mağduriyet yaşamamak için şimdiden tedbirinizi alın."