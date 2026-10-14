İsa Karakaş'tan vatandaşlık maaşı tüyoları: Kimler yararlanacak, şartlar ne?

"YARGITAY'DAN BÜYÜK UYARI: KENDİ İŞ YERİNDEN SSK'LI OLANIN 27 YILI İPTAL EDİLDİ"

"Yargıtay'ın çok ilginç bir kararı var. Burada bütün vatandaşları uyarmamız lazım: Vatandaşın biri kendi iş yerinden kendini sigortalı (4/A'lı SSK'lı) göstermiş. Tam 27 yıl boyunca! Ve SGK bunu tespit edip iptal etmiş, 'Sen SSK'lı olamazsın, emekli olamazsın' demiş. Vatandaş 27 yıllık çalışmanın peşine düşmüş, dava Yargıtay'a kadar gitmiş ve Yargıtay 'SGK haklı' demiştir.

Eğer kendi iş yeriniz varsa, bir şirket ortağı iseniz kendi iş yerinizden kendinizi sigortalı göstermeyin! 27 yıl sonra SGK bunu tespit ettiğinde iptal ediyor ve çok büyük mağduriyete uğrarsınız. Kendi iş yerinizden sadece Bağ-Kur'lu olabilirsiniz, 4/A'lı (SSK'lı) olamazsınız. 27 yıllık mağduriyet yaşamamak için şimdiden tedbirinizi alın."