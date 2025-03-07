4 büyüklere 2024-25 sezonunda büyük darbe! KAP raporları şoke etti

Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinin mali kayıpları sürüyor. 4 büyük kulüp olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2024-25 sezonunun ilk yarısında toplam 2,58 milyar lira zarar etti. Üç kulüp kar açıklamasına rağmen, bağımsız denetim raporları 70,5 milyon Avro tutarında önemli bir zararı ortaya koydu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-25 sezonunun ilk altı aylık döneminde toplamda 2,58 milyar lira zarar etti. Kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği finansal raporlarında gelir-gider dengelerinin şirketlerin aleyhine geliştiği ortaya çıktı.

4 BÜYÜKLERE 2,58 MİLYAR LİRA ZARAR ŞOKU

Bağımsız denetçi raporlarına göre, 1 Haziran - 30 Kasım 2024 döneminde üc kulüp kar elde ettiklerini duyursa da dönem sonunda dört kulüp de zarar açıkladı. (70,5 milyon avro)

EN FAZLA ZARAR EDEN TRABZONSPOR

Bağımsız denetim raporları ışığında hesaplandığında en fazla zarar eden kulüp Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer 969,9 milyon liralık (26,5 milyon avro) zarar açıkladı.

Beşiktaş 757,5 milyon lira (20,6 milyon avro) ile ikinci sırada yer alırken,

Galatasaray 490,5 milyon lira (13,4 milyon avro) zarar etti.

EN AZ ZARAR ERDEN FENERBAHÇE OLDU

En az zarar açıklayan kulüp ise 365,6 milyon lira (9,9 milyon avro) ile Fenerbahçe oldu.

Kulüplerin gelir-gider tablosu şöyle şekillendi;

Sıkça Sorulan Sorular Fenerbahçe mi büyük Galatasaray mı? Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından günümüze kadar ebedi puan durumunda Fenerbahçe 1. sıradadır. Süper Lig'de en çok lider olan takım ise Galatasaray'dır.