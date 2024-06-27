65 yaş aylığı alanlara müjde! Yaşlılık maaşında yeni zamlı oran yansıyacak

27 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:01

Dev obruk, futbol sahasını yuttu! O anlar kameraya böyle yansıdı

Dev obruk, futbol sahasını yuttu! O anlar kameraya böyle yansıdı

6 aylık enflasyon farkı 3 Temmuz'da belli olacak.

Memur maaş zammının netleşmesiyle birçok vergi, maaş vb. ücretlerde değişiklik yapılacak.

Memur maaşlarına beklenen zam oranı belli oldu. Bu kapsamda 65 yaş aylığı yeni zamlı oranı ortaya çıktı.

65 YAŞ MAAŞI ZAM ORANI NETLEŞİYOR

65 yaş üzerinde olan vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı ödemesi temmuzda artarak zamlı olarak ödenecek.

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam, 65 yaş aylığına da yansıyacak.

Memur maaşlarına yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda 65 yaşını dolduran ve SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur geliri olmayanların faydalandığı yaşlılık maaşı da yükselecek.

65 yaş aylığı ise şuan 3504,84 lira olarak ödeniyor.

Yüzde 20 zam 65 yaş maaşı için de uygulanırsa, zamlı aylık miktarında da önemli bir artış olacak.

65 yaş aylığının memur zammı sonrasında 4205,80 liraya yükselmesi bekleniyor.

KESİN ZAM ORANLARI TEMMUZDA NETLEŞECEK

Temmuz 2024'te enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte kesin zam oranları belli olacak.