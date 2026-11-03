ABD Hazine Bakanlığı, 2026'nın ekim-aralık dönemi ile 2027'nin ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminlerini güncelledi. Yeni projeksiyonlara göre, federal hükümetin bu yılın son üç ayında 618 milyar dolar borçlanması bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ ABD'de borçlanma alarmı! Hazine 618 milyar dolarlık yeni hesabı açıkladı ABD Hazine Bakanlığı, 2026'nın son çeyreği ve 2027'nin ilk çeyreği için borçlanma tahminlerini güncelleyerek, 2026'nın son üç ayında 618 milyar dolar, 2027'nin ilk üç ayında ise 800 milyar dolar borçlanma beklediğini duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı, 2026'nın ekim-aralık dönemi ile 2027'nin ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminlerini güncelledi. 2026'nın son çeyreğinde 618 milyar dolar borçlanma bekleniyor, bu ağustos ayındaki tahminden 10 milyar dolar daha az. Borçlanma tahmininin düşürülmesinin nedeni, çeyrek başındaki nakit bakiyesinin öngörülenden yüksek gerçekleşmesi. 2027'nin ocak-mart döneminde ise 800 milyar dolar borçlanma öngörülüyor. 2026'nın üçüncü çeyreğinde ABD Hazinesi 742 milyar dolar borçlandı, bu da önceki tahmini 3 milyar dolar aştı. Üçüncü çeyrek sonundaki nakit bakiyesi 984 milyar dolar olarak gerçekleşti, bu beklentilerin 34 milyar dolar üzerinde.

Böylece ağustos ayında açıklanan tahmin 10 milyar dolar aşağı çekilmiş oldu. Bakanlık, revizyonun arkasında çeyrek başındaki nakit bakiyesinin öngörülenden yüksek gerçekleşmesinin bulunduğunu bildirdi.

BORÇLANMA TAHMİNİ NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ?

Hazine'nin açıklamasına göre, 2026'nın son çeyreği için yapılan hesaplamalarda aralık sonu nakit bakiyesinin 850 milyar dolar olacağı varsayıldı. Borçlanma ihtiyacındaki düşüşün temel nedeni, dönemin başlangıcında Hazine'nin elindeki nakdin beklentileri aşması oldu. Ancak öngörülen net nakit akışlarının daha düşük olması, bu olumlu etkinin bir bölümünü dengeledi.

2027'NİN İLK ÇEYREĞİNDE 800 MİLYAR DOLARLIK BORÇLANMA

ABD Hazinesi'nin gelecek yılın ilk üç ayına ilişkin beklentisi ise daha yüksek bir borçlanma ihtiyacına işaret ediyor. Bakanlık, 2027'nin ocak-mart döneminde 800 milyar dolar borçlanma öngörürken, mart sonunda nakit bakiyesinin 1 trilyon dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Böylece 2027'nin ilk çeyreği için açıklanan borçlanma tutarı, 2026'nın son çeyreğine yönelik 618 milyar dolarlık beklentinin üzerinde şekillendi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BORÇLANMA TAHMİNLERİ AŞTI

Öte yandan ABD Hazinesi'nin temmuz-eylül dönemine ilişkin gerçekleşen borçlanma rakamları da açıklandı. Buna göre Hazine, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 742 milyar dolar borçlandı. Dönem sonunda kasadaki nakit bakiyesi ise 984 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bakanlık, ağustos ayında yayımladığı önceki tahmininde aynı dönem için 739 milyar dolarlık borçlanma öngörmüştü. Eylül sonu nakit bakiyesi beklentisi de 950 milyar dolar seviyesindeydi. Gerçekleşen rakamlar, üçüncü çeyrekte borçlanmanın önceki tahmini 3 milyar dolar, dönem sonu nakit bakiyesinin ise beklentileri 34 milyar dolar aştığını ortaya koydu.