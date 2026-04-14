Ekonomi

Editor
 | Ümit Buget

Abluka kararı sonrası brent petrol güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

Hürmüz Boğazı'nda uygulanan abluka sonrası petrol fiyatları yakından takip ediliyor. Bu çerçevede Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 98,41 dolardan işlem görüyor. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 09:56

13 Nisan 2026, saat 17:00 itibarıyla Hürmüz Boğazı’nda başlayan ABD ablukası sonrası petrol fiyatlarının nasıl hareket edeceği bölgede dünyanın geri kalanında merakla takip ediliyordu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda başlattığı abluka sonrası petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve bu duruma etki eden diplomatik gelişmeler takip ediliyor.
Brent petrolün varil fiyatı, abluka sonrası uluslararası vadeli piyasalarda 98,41 dolardan işlem gördü.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik olası diyalog işaretleri etkili oldu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer silah maddesi hariç hemen her konuda anlaştıklarını ifade etti.
ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukası Türkiye saatiyle 17.00'de başladı.
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 98,41 dolardan işlem görüyor. Dün 103,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,36 dolardan tamamladı.

PETROLÜN VARİL FİYATI NEREDEYSE STABİL

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,95 azalarak 98,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik olası diyalog işaretlerinin ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasından kaynaklanan arz risklerine ilişkin endişeleri hafifletmesi etkili oldu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da yapılan görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran'a bağlı olduğunu savundu.

BELİRSİZLİK ENDİŞELENDİRİYOR

ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası iki tarafın heyetlerinin bir sonraki yüz yüze görüşmeyi perşembe yapabileceği iddia edildi. Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran yönetiminden yetkililerin, geçici ateşkes süresi dolmadan görüşme niyetinde olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile nükleer silah maddesi hariç hemen her konuda anlaştıklarını belirterek, "Ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz." dedi.

Söz konusu açıklamalar, müzakerelere yönelik olumlu algıyı destekleyerek fiyatları aşağı yönlü destekliyor.

Öte yandan, ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukası dün Türkiye saatiyle 17.00'de başladı. Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ablukanın başlamasının ardından iki tanker Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlerken rota değiştirerek geri döndü.

Brent petrolde teknik olarak 99,16 doların direnç, 97,52 doların destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

