AJet'ten indirimli bilet kampanyası! 50 bin koltukta şok fiyat

AJet'in yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyasının detayları paylaşıldı. Kampanya kapsamında; Türkiye çıkışlı biletler, vergi dahil 60 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte detaylar...

AJet'ten indirimli bilet kampanyası! 50 bin koltukta şok fiyat
AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyasını paylaştı. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı biletler, vergi dahil 60 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli olmak üzere Türkiye çıkışlı biletlerde 60 dolardan başlayan ve Türkiye varışlı biletlerde 50 eurodan başlayan fiyatlarla indirimli kampanya başlattı.
Kampanyalı biletler 29 Nisan 2026 saat 11:00’den 30 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar satın alınabilecek.
İndirimli biletler 4 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.
Kampanya kapsamında toplamda 50 bin koltuk satışa çıkarıldı.
Türkiye çıkışlı 'Basic' biletler 60 dolardan, Türkiye varışlı 'Basic' biletler ise 50 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Seçili hatlarda bagaj ücretlerinde indirim uygulanacak; kabin bagajı 9 eurodan, 10 kg uçak altı bagajı ise 9 eurodan satılacak.
Kampanya Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir ve Mısır'da geçerli olacak.
İNDİRİMLİ BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Kampanyalı biletler 29 Nisan 2026 saat 11:00’den itibaren satışa çıkarken, 30 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler ise 4 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

50 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK

Kampanya kapsamında; vergi dahil Türkiye çıkışlı ‘Basic’ biletler 60 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı ‘Basic’ biletler ise 50 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Toplamda 50 bin koltuk kampanya kapsamında satışa çıkarıldı.

İNDİRİMLİ BAGAJ FIRSATI

Kampanya ile seçili tüm hatlarda bagaj ücretlerinde de indirim uygulanacak. Ek hizmet olarak kabin bagajı 9 eurodan, ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı ise yine 9 eurodan satılacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER

AJet'in indirimli bilet kampanyanın geçerli olduğu ülkeler şu şekilde;

Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Mısır

