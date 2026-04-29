AJet'ten indirimli bilet kampanyası! 50 bin koltukta şok fiyat

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyasını paylaştı. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı biletler, vergi dahil 60 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Kampanyalı biletler 29 Nisan 2026 saat 11:00’den itibaren satışa çıkarken, 30 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler ise 4 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.
Kampanya kapsamında; vergi dahil Türkiye çıkışlı ‘Basic’ biletler 60 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı ‘Basic’ biletler ise 50 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Toplamda 50 bin koltuk kampanya kapsamında satışa çıkarıldı.
Kampanya ile seçili tüm hatlarda bagaj ücretlerinde de indirim uygulanacak. Ek hizmet olarak kabin bagajı 9 eurodan, ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı ise yine 9 eurodan satılacak.
AJet'in indirimli bilet kampanyanın geçerli olduğu ülkeler şu şekilde;
Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Mısır
