Altın fiyatları şaşırttı: Uzmanların bile kafası karışık

17 Kasım 2024 10:10 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:16

Altın fiyatları bu hafta da düşüş trendini sürdürdü. Uzmanlara göre, bu düşüşün arkasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşu, yükselen dolar, sakinleşen jeopolitik ortam ve piyasadaki seçim sonrası iyimserlik yatıyor. Altın yatırımcıları hem Wall Street hem de bireysel piyasalarda geleceğe dair belirsizliklerle karşı karşıya.

Haftanın başında ons başına 2.683 dolardan işlem gören altın​, hafta boyunca sürekli dalgalandı ve Perşembe günü 2.540 dolara kadar geriledi. Haftanın sonuna doğru ise altın fiyatları 2.560-2.573 dolar​ aralığında sabitlendi. Uzmanlar, piyasanın şimdilik yatay bir seyir izleyebileceğini, ancak dalgalanmaların sürebileceğini belirtiyor.

UZMANLARDAN KARIŞIK GÖRÜŞLER

Kitco News’in Altın Anketi'ne katılan analistlerin yarısı altının daha da düşeceğini öngörüyor. Diğer bir kısmı ise fiyatların toparlanma ihtimali olduğunu söylüyor. Perakende yatırımcılar arasında ise altının kısa vadede yükseleceğine dair umutlar daha güçlü.

Bazı analistlere göre altındaki bu düşüş, piyasadaki genel bir düzeltmenin sonucu. Analist Mark Leibovit, altının uzun vadede 3.700 dolar seviyesine ulaşabileceğini savunurken, kısa vadede 2.300 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuyor. Diğer yandan analist Sean Lusk, doların güçlü performansı ve Fed​'in şahin politikalarının altını baskılamaya devam ettiğini belirtiyor.

2500 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT

Bazı uzmanlar, altının 2.500 dolar seviyesinde önemli bir destek bulabileceğini, ancak bu seviyenin kırılması halinde daha ciddi kayıpların yaşanabileceğini ifade ediyor. Forex analisti James Stanley, Bitcoin gibi alternatif yatırımlara yönelen sermayenin de altın fiyatlarını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

FİYATLAMALARDA JEOPOLİTİK VE EKONOMİK BELİRSİZLİKLER ETKİLİ

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın arkasında sadece ekonomik göstergeler değil, aynı zamanda jeopolitik gelişmeler de yer alıyor. Analistlere göre, seçim sonrası yaşanan iyimserlik yavaş yavaş sona eriyor ve piyasalar yeniden belirsizlikle karşı karşıya kalabilir. Uzmanlar, küresel çapta yaşanacak herhangi bir gerilimin altına olan talebi artırabileceği görüşünde.