Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti!

Güncel altın fiyatları her geçen düş değişiklik gösterirken gram altın fiyatı yeniden 4158 liraya ulaştı. ABD'nin kredi notunun düşük gelmesiyle yükselme ivmesi yakalayan altın fiyatları ne kadar artacak?

ABD'deki mali belirsizlikler ve borç tavanı tartışmaları, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Bu durum, ons altın fiyatlarının artmasına yol açtı. 22 Mayıs 2025 itibarıyla ons altın fiyatı yaklaşık 3.328,28 ABD doları seviyesinde işlem görüyor.

Ortadoğu'daki gelişmeler ve diğer küresel jeopolitik riskler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak altına yönelmesine sebep oldu. Bu da altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı. Güncel verilere göre, gram altın 4.158 TL seviyesinde işlem görüyor.

Bazı uzmanlar ara düşüşlerin alım fırsatı olduğunu, yatırımcının sabırla beklemesi gerektiğini ve altın fiyatlarının daha da yükseleceğine işaret ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, altının dolar cinsinden fiyatını artırdı. Dolar zayıfladığında, altın gibi emtialar daha cazip hale geliyor. Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve yerel döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak dalgalanabilir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce piyasaları dikkatle takip etmek önemlidir.