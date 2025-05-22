Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti!

Güncel altın fiyatları her geçen düş değişiklik gösterirken gram altın fiyatı yeniden 4158 liraya ulaştı. ABD'nin kredi notunun düşük gelmesiyle yükselme ivmesi yakalayan altın fiyatları ne kadar artacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 10:54

ABD'deki mali belirsizlikler ve borç tavanı tartışmaları, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Bu durum, ons altın fiyatlarının artmasına yol açtı. 22 Mayıs 2025 itibarıyla ons altın fiyatı yaklaşık 3.328,28 ABD doları seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti!

Ortadoğu'daki gelişmeler ve diğer küresel jeopolitik riskler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak altına yönelmesine sebep oldu. Bu da altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı. Güncel verilere göre, gram altın 4.158 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti!

Bazı uzmanlar ara düşüşlerin alım fırsatı olduğunu, yatırımcının sabırla beklemesi gerektiğini ve altın fiyatlarının daha da yükseleceğine işaret ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, altının dolar cinsinden fiyatını artırdı. Dolar zayıfladığında, altın gibi emtialar daha cazip hale geliyor. Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve yerel döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak dalgalanabilir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce piyasaları dikkatle takip etmek önemlidir.

Altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti!

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayram öncesi nakit uyarısı! İslam Memiş: 'Son ana bırakan zarar eder!'
Emlak vergisi ödemesi için son 10 gün!
Altın 6000 liraya çıkacak, alım için bu son şans! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.