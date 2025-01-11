Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte 11 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

11 Ocak 2025 07:30 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 07:47

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD istihdam verileri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam aralık ayında 256 binle beklentinin üstünde artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi. Veriler sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Ocak 2025 altın fiyatları...

Piyasaların merakla beklediği ABD tarım​ dışı istihdam verisi aralık ayında 256 bin kişiyle beklentinin üstünde güçlü bir artış​ gösterdi. Kritik veriler sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 54 bin lira, en yüksek 3 milyon 61 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 yükselişle 3 milyon 59 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın​ 3.064,67 TL'den, çeyrek altın ise 5.043,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 11 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

11 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.064,19

Satış 3.064,67

11 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.989,00

Satış 5.043,00

11 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 9.977,00

Satış 10.084,00

11 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.895,00

Satış 20.087,00

11 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.690,37

Satış 2.691,01