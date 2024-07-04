Altın ve dolar için rekor ayı! İslam Memiş'ten cuma uyarısı: Alım fırsatını kaçırmayın

04 Temmuz 2024 15:14 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:27

Üsküdar Belediyesi'nden dev arsa ve konut satışları! Eski Belediye başkanı Hilmi Türkmen ifşa etti

Üsküdar Belediyesi'nden dev arsa ve konut satışları! Eski Belediye başkanı Hilmi Türkmen ifşa etti

İslam Memiş'ten yatırımcılara dolar ve altın uyarısı geldi.

Cuma gününe hazır olun diyen tecrübeli analist, rekor ayının geldiğini vurguladı.

Altın ve dolar için, cuma gününü işaret eden Memiş, iki ihtimal üzerinde durdu. Altın alım-satımı yapacak yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu.

ALTIN VE DOLAR CUMAYI BEKLİYOR

Altın yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Finans analisti İslam Memiş, yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek gerçekleşmesi muhtemel iki ihtimali Youtube kanalı üzerinden anlattı.

Piyasaları baskıladığını ifade eden analist cuma gününü işaret etti.

ABD tarım dışı istihdam verisi cuma günü açıklanacak. Piyasalar için kritik olan bu veri dolar ve altının yönünü belirleyecek.

İslam Memiş, bu kapsamda temmuz ayının ilk haftasına vurgu yaptı.

UCUZ ALIMI FIRSAT GÖRDÜRMÜYORLAR

Memiş, altın için uyararak düşüşlere ve yükselişlere dikkat çekti. Tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra altında iki ihtimali şöyle açıkladı;

"Ya 2300 dolar ya da 2 bin 360 dolar bant aralığında hangi yöne hareket edeceği o gün belli olacak.

Gram altın serbest piyasalarda 2460-2470 lira aralığında seyrediyor. Yukarı yönlü hareketlilik mevcut.

Bu kez makası açıyorlar. Ucuz almayı fırsat gördürmüyorlar. Fiziki altın tarafta makas aralığına dikkat edilmeli."

ALTIN ALIMI İÇİN FIRSAT MI?

İslam Memiş altın almayı düşünenleri de şöyle uyardı;

"Altın alayım mı diye soranlara alın diyorum. Çünkü 2450-2500 lira aralığı çok kalıcı olmayacak.

Fırsat kollayanlar bu seviyeleri değerlendirmeli. Temmuzda yeni ralliler gelebilir."

DOLARDA 45 LİRA BEKLENTİSİ

İslam Memiş'ten döviz hakkında da yorumda bulundu.

Dolarda Türk Lirası karşısında 40-45 lira bantlık değer beklentisi olduğunu açıkladı.

Dolar kurunun stabil ilerlediğini belirterek doların bir yatırım aracı olmadığını ifade etti. Memiş, şu şekilde devam etti;

“Dolarda eylül itibarıyla uçacakmış beklentileri mevcut. Buna inanıyorlar. Birikim akla gelince dolar akla geliyor. Türk Lirası karşısındaki 40-45 lira bantlık değer beklentimiz devam ediyor ama karşısında gram altını, gümüş de hesaplamak lazım.