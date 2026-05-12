Altın ve gümüş kralından heyecanlandıran tahmin! İki katına fırlayacak

Milyarder yatırımcı Eric Sprott’a göre küresel belirsizlikler ve hükümetlerin artan harcamaları, altın ve gümüş fiyatlarını uzun vadede çok daha yüksek seviyelere taşıyabilir. Deneyimli yatırımcı, ons altının 10 bin, gümüşün ise 300 dolara ulaşabileceğini düşünüyor. İşte o tahminden tüm detaylar...

denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Eric Sprott, ve gümüşte yükseliş beklentisini koruyor. Servetinin neredeyse tamamını bu iki kıymetli metale yatıran Sprott, mevcut fiyatların uzun vadeli potansiyeli yansıtmadığını savunuyor.

Değerli metaller yatırımcısı Eric Sprott, altın ve gümüşün mevcut fiyatlarının uzun vadeli potansiyelini yansıtmadığını belirterek, bu metallerde önemli yükselişler bekliyor.
Sprott, servetinin neredeyse tamamını altın ve gümüşe yatırmış durumda ve kişisel servetinin %98'i bu iki metalden oluşuyor.
Artan jeopolitik gerilimler, büyüyen kamu borçları ve para politikalarındaki genişlemelerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendireceğini savunuyor.
Sprott, gümüşün ons fiyatının önce 200 dolara, ardından 300 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.
Deneyimli yatırımcı, uzun vadede ons altının 10.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Sprott, yükselişin temel nedenini Kanada, Amerika Birleşik Krallık ve Japonya gibi büyük ekonomilerin aşırı harcama yapması ve para arzındaki artışın itibari para birimlerine olan güveni zayıflatması olarak görüyor.
Ünlü yatırımcıya göre dünyada artan jeopolitik gerilimler, büyüyen kamu borçları ve para politikalarındaki genişleme, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmeye devam edecek.

İKİ YILDA SERVETİNİ KATLADI

Forbes’un aktardığına göre Sprott, değerli metallere ilk büyük yatırımını 1980’li yıllarda yaptı. O dönemde yaptığı yatırımlar, yalnızca iki yıl içinde dört kat değer kazandı. Bugün ise 3 milyar doların üzerinde bir servete sahip olan yatırımcı, hâlâ en güçlü fırsatın altın ve gümüşte olduğunu düşünüyor.

GÜMÜŞ İÇİN İDDİALI HEDEF: 300 DOLAR

81 yaşındaki yatırımcı özellikle konusunda oldukça iyimser. Mevcut fiyatların düşük kaldığını söyleyen Sprott, gümüşün ons fiyatının önce 200 dolara, ardından 300 dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. “Fiyatların çok daha yukarı gideceğini düşünüyorum” sözleriyle beklentisini açıkça ortaya koyuyor.

ALTIN İÇİN 10 BİN DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Sprott’un en dikkat çeken tahmini ise altın tarafında. Deneyimli yatırımcıya göre ons altın, uzun vadede 10 bin dolar seviyesine ulaşabilir. Bu oldukça iddialı bir hedef olsa da Sprott, küresel ekonomik koşulların bu senaryoyu desteklediğini düşünüyor. Forbes’un verilerine göre kişisel servetinin yüzde 98’i altın ve gümüş yatırımlarından oluşuyor. Yani, kendi öngörüsüne ciddi şekilde yapmış durumda.

SERT DÜŞÜŞLER FİKRİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Piyasada zaman zaman yaşanan sert geri çekilmeler de Sprott’un görüşünü sarsmış değil. Gümüş fiyatlarının kısa sürede üçte bir oranında gerilemesi ve altının 5 bin doların altına düşmesi bile onun iyimserliğini değiştirmedi. Bu tür hareketlerin değerli metal piyasalarının doğasında olduğunu söylüyor.

'HÜKÜMETLER AŞIRI HARCAMA YAPTI'

Sprott, yükselişin temel nedenini hükümetlerin mali politikalarında görüyor. Canada, United States, United Kingdom ve Japan gibi büyük ekonomilerin aşırı harcama yaptığını savunan yatırımcı, para arzındaki artışın itibari para birimlerine duyulan güveni zayıflattığını düşünüyor. “Adeta ‘para basabiliyorsak basalım’ mantığıyla hareket ediyorlar” diyen Sprott, bu ortamda yatırımcıların somut varlıklara yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

