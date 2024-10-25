Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Son işlem gününde satış geldi

25 Ekim 2024 17:12 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:13

Altın ve gümüş fiyatları, haftanın son işlem günü ABD’deki işlemlerde kısmen gerilemiş durumda. Son dönemde yaşanan yükselişlerin ardından bazı yatırımcılar kar realizasyonuna gitmeyi tercih ediyor. Piyasadaki yükseliş eğilimi devam ederken, bu tür düzeltmelerin sağlıklı olduğu ve yatırımcılar için yeni alım fırsatları sunduğu düşünülüyor.

En çok döviz rezervi olan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

En çok döviz rezervi olan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Analistler, haftaya girerken yatırımcıların düşüşlerde alım yaparak yeniden piyasaya girebileceğini belirtiyor. Aralık vadeli altın​ kontratları son olarak ons başına 2.736,90 dolar seviyesine gerilerken, gümüş​ 33,465 dolara indi. Asya ve Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlenirken, ABD endekslerinin New York açılışında pozitif bir açılış yapması bekleniyor.

Dolarizasyon karşıyı adımlar beklentinin altında kaldı

Rusya’da gerçekleşen BRICS​ zirvesinden altın yatırımcılarının beklentisi karşılanmadı. Zirvede yeni bir BRICS para biriminin açıklanabileceği yönünde söylentiler vardı, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​, ABD dolarını tamamen terk etmek istemediklerini, yalnızca alternatif ödeme yöntemleri aradıklarını belirtti. BRICS’in kendi para birimini oluşturma fikri özellikle son aylarda gündemdeydi ve kısmen altınla desteklenebileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı. Ancak Kazan zirvesinde bu fikirden ziyade sınır ötesi ortak bir ödeme sistemi geliştirilmesine vurgu yapıldı. SP Angel analisti, “Dolarizasyon karşıtı vurgular devam etse de altına olan ilgi beklentilerin altında kaldı,” ifadelerini kullandı.

Bugün piyasalarda dolar endeksi yatay bir seyir izliyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi yüzde 4,184 seviyesinde işlem görüyor. Ham petrol fiyatları ise varil başına 70,75 dolar seviyesinde yükselişle işlem görmekte. ABD’de bugün açıklanacak ekonomik veriler arasında dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi yer alıyor.

Teknik olarak, Aralık vadeli altın kontratları, kısa vadede güçlü bir teknik avantaja sahip. Yatırımcılar​ için bir sonraki direnç noktası 2.750 dolar, ardından ise 2.772,60 dolar seviyeleri izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise destek noktaları olarak 2.729,10 dolar ve 2.722,10 dolar seviyeleri ön planda. Wyckoff Piyasa Derecelendirmesi altın için 9.0 seviyesinde.

Gümüş piyasasında ise Aralık vadeli kontratlar güçlü bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Gümüş yatırımcıları için bir sonraki direnç seviyeleri 34,00 ve 34,50 dolar olarak görülürken, destek noktaları ise 33,26 ve 33,00 dolar seviyelerinde. Wyckoff Piyasa Derecelendirmesi gümüş için 8.0 seviyesinde.