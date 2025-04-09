Altın yatay seyirde! İşte 9 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası yatay seyirde ilerliyor. Gram altın şu sıralar 3.676,25 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 9 Nisan 2025 altın alış - satış fiyatları...

Altın fiyatları güne durgun başladı. Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 3 bin 7 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 765 bin 999,5 lira oldu.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 3.676,25 TL'den, çeyrek altın ise 6.223,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 9 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.675,85

Satış 3.676,25

9 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.150,00

Satış 6.223,00

9 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 12.299,00

Satış 12.442,00

9 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 24.520,00

Satış 24.767,00

9 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.005,23 dolar

Satış 3.005,61