Altın yatırımcısı tetikte bekliyor. Ufak bir düşüş anında harekete geçecekler

26 Ekim 2024 16:35 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:47

Altın piyasasında işler karışık ama yukarı yönlü seyir devam ediyor. Fiyatlarda iniş çıkış olsa da genel eğilimde bir bozulma yok, hatta yatırımcılar düşüşlerde alım fırsatı kolluyor.

Hafta ortasında yaşanan büyük satış dalgasına rağmen, altın​ ons başına $2.700 seviyesinin üzerinde güçlü bir destek buldu. Bu hafta, aralık vadeli altın kontratları 2.747,50 dolar seviyesinde kapandı, bu da geçen haftaya göre %0,6'lık bir artış anlamına geliyor.

ABD SEÇİMLERİ ENDİŞE OLUŞTURUYOR

Saxo Bank’ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen’e göre, altının bu performansı, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesindeki artan endişeleri yansıtıyor. Seçim sonucundan bağımsız olarak ABD borcunun büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Hansen, kısa vadede dalgalanmanın artabileceğini, özellikle de önümüzdeki hafta kritik işsizlik verileri açıklandığında piyasaların çalkantılı olabileceğini ifade etti. Ancak bu yıl yaşanan düzeltmelerin genelde hafif kaldığını da belirtti.

Forex’in Kıdemli Stratejisti James Stanley, altın fiyatlarındaki küçük geri çekilmelerin piyasada kalıcı bir tema olacağını düşünüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) finansal piyasaları desteklemek adına agresif bir faiz indirim politikası izlemesi, ekonomideki direncin bu kadar gevşek bir para politikasını haklı çıkarmadığı yönünde eleştiriler alıyor. Piyasalarda, önümüzdeki ay ve aralıkta toplam 50 baz puanlık bir faiz indirimi​ bekleniyor. Bu, 2025'e kadar sürecek daha uzun vadeli bir faiz indirimine işaret ediyor.

GÜMÜŞE YÖNELİK ARTTI

Altın kadar gümüş​ de bu hafta yatırımcıların ilgisini çekti. Fiyatlar ons başına 35 dolar seviyesine kadar çıksa da haftayı 33.78 dolar seviyesinde tamamladı. Stanley, gümüşün de altın gibi uzun vadede yükselmesini bekliyor ve yatırımcıların küresel döviz piyasalarındaki belirsizliklere karşı değer koruma aracı olarak gümüşe yöneldiğini vurguluyor.

PİYASALAR YUMUŞAK İNİŞ BEKLİYOR

Haftanın en önemli gelişmesi ise cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri olacak. Ekonomistler, ABD iş gücü piyasasında iki büyük kasırganın etkisiyle zayıflama belirtileri olabileceğini söylüyor. Capital Economics Başekonomist Yardımcısı Jonas Goltermann’a göre, ekimde 100 bin artış beklenen bu veriler, 2020'den bu yana en düşük seviye olacak. Ancak iş gücü piyasasında "yumuşak bir iniş" beklentisi hakim.

Öte yandan Fed’in enflasyon hedefi de mercek altında olacak; özellikle de çarşamba günü açıklanacak çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) endeksi verileri önem kazanıyor. Bazı emtia analistleri, zayıf iş gücü verileri ve yüksek enflasyonun bir arada görülmesi durumunda altın için ideal bir ortam oluşacağını ve stagflasyon riskini artıracağını düşünüyor.

Yatırımcılar hem altın hem de gümüşteki dalgalanmalara karşı tetikte kalırken, önümüzdeki haftanın kritik ekonomik verilerle piyasalarda hareketli geçeceği bekleniyor.