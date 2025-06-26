Altında hareketlilik! İşte 26 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Orta Doğu'da yaşanan gerilimin azalmasıyla altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram altın 4.268,08 lira, çeyrek altın ise 7.029,00 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 26 Haziran 2025 altın fiyatları...
İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlanması piyasaları hareketlendirdi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 206 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 260 bin lira oldu.
Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 4.268,08 TL'den, çeyrek altın ise 7.029,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 26 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.267,62
Satış 4.268,08
Alış 6.964,00
Satış 7.029,00
Alış 13.930,00
Satış 14.060,00
Alış 27.775,00
Satış 27.990,00
Alış 3.336,19 dolar
Satış 3.336,55 dolar