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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:50

Altında neler oluyor? 2 ayın dip fiyatı geldi

Altın fiyatları 4.066 dolarla iki ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra doların 18 aylık zirvesinden çekilmesiyle toparlandı. Piyasalarda gözler Fed’in faiz adımlarına çevrilirken, uzmanlar ons altında 4.275 dolar seviyesine dikkat çekiyor.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Altında neler oluyor? 2 ayın dip fiyatı geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:50

piyasasında sert satışların ardından sınırlı da olsa toparlanma geldi. Spot altın, dün 4.066 dolara kadar gerileyerek 5 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Doların güçlü rallisine ara vermesi ise değerli metale bir miktar nefes aldırdı. Altın, perşembe günü yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Altında neler oluyor? 2 ayın dip fiyatı geldi

DOLAR GERİLEDİ, ALTIN TOPARLANDI

Spot altın, TSİ 07.00 itibarıyla yüzde 0,6 yükselerek ons başına 4.136 dolardan işlem gördü. Altındaki toparlanmada doların 18 aylık zirvesinden geri çekilmesi etkili oldu. Doların değer kaybetmesi, dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha ucuz hale getiriyor ve talebi destekliyor. Çarşamba günü ise tablo tam tersiydi. Doların güçlenmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi altın üzerinde ciddi baskı oluşturmuştu.

Altında neler oluyor? 2 ayın dip fiyatı geldi

FED’DE FAİZ ARTIRIMI KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Altın yatırımcısının yakından izlediği bir diğer başlık ise ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin () son toplantı tutanakları, yetkilileri arasında faizlerin artırılıp artırılmaması konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu ortaya koydu.
Bazı katılımcılar enerji ve diğer fiyat şoklarının etkisini kontrol altında tutabilmek için faiz artırımına ihtiyaç olduğunu savundu. Daha şahin tarafta yer alan üyeler ise olası bir faiz artışını, talep kaynaklı enflasyona karşı alınacak bir önlem olarak değerlendirdi.

PİYASANIN GÖZÜ ARALIK AYINDA

CME’nin FedWatch aracına göre yatırımcılar, bu ayın ilerleyen günlerinde faiz artırımı yapılma ihtimalini yalnızca yüzde 18 olarak fiyatlıyor. Ancak aralık ayına gelindiğinde beklenti çok daha güçlü. Piyasalarda aralık ayında faiz artırımı yapılma olasılığı yüzde 80 seviyesinde bulunuyor. Yani altının önünde, Fed kaynaklı belirsizlik bir süre daha kalacak gibi görünüyor.

Altında neler oluyor? 2 ayın dip fiyatı geldi

ALTINDA KRİTİK EŞİK: 4.275 DOLAR

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston da altının kısa vadeli görünümüne ilişkin temkinli konuştu. Weston’a göre altında kısa vadeli yatırım gerekçesi halen sorgulanıyor ve piyasada satıcıların ağırlığı devam ediyor. Altında daha olumlu bir kısa vadeli tablo oluşabilmesi için ise kritik bir seviyenin aşılması gerekiyor. Weston, ons altının 4.275 doların üzerinde kırılma gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti. Bu seviye aşılmadıkça, yukarı yönlü hareketlerin kalıcılığı konusunda soru işaretleri sürebilir.

TAHVİL GETİRİLERİ ALTININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Weston’ın dikkat çektiği bir başka önemli nokta da uzun vadeli tahvil getirileri oldu. Piyasaların yükselen tahvil getirilerini güçlü ekonomik temellerin bir sonucu olarak değil de devlet kredisi ve mali risklerin işareti olarak değerlendirmeye başlaması halinde altın ile tahvil getirileri arasındaki ilişki değişebilir. Weston’a göre böyle bir senaryoda altın, yükselen tahvil getirilerine rağmen pozitif yönde ayrışabilir. İşte bu noktada “değer kaybı” ticaretinin daha güçlü bir ivmeyle yeniden gündeme gelmesi mümkün olabilir.

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ETİKETLER
#altın
#Fed
#Dolar
#fomc
#Chris Weston
#Ekonomi
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