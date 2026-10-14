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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:08

Altının beklediği gün geldi geri sayım başladı

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüş hız keserken, piyasalar ABD'den gelecek kritik enflasyon verisine kilitlendi. Ons altın 4.159 dolar seviyesinde dengelenirken, analistler ekonomik verilerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirebileceğini ve altın fiyatlarında yeni bir yükselişin önünü açabileceğini belirtiyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Altının beklediği gün geldi geri sayım başladı
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:08

Altın piyasasında gözler bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Son haftalarda satış baskısıyla karşı karşıya kalan değerli metal, kritik veri öncesinde kayıplarını sınırlayarak yatay bir seyir izliyor.

Yatırımcılar, 'nın (Fed) bundan sonraki faiz adımlarına ilişkin ipuçları verecek (TÜFE) verisini bekliyor. Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak rakamların, altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Altının beklediği gün geldi geri sayım başladı

ALTIN FİYATLARINDA 'BEKLE, GÖR' DÖNEMİ

Spot altın, TSİ 07.27 itibarıyla ons başına 4.159,45 dolardan işlem görürken önceki kapanışına göre önemli bir değişim göstermedi. Piyasadaki bu sakinlik, yatırımcıların enflasyon verisi öncesinde yeni pozisyon almakta temkinli davrandığını gösteriyor. Ancak analistlere göre altının son dönemdeki baskılara rağmen bulunduğu seviyeleri koruması dikkat çekici. Reuters'a konuşan ABD merkezli finans yayın ağı Tastylive'ın küresel makroekonomi başkanı Ilya Spivak, altının dar bir fiyat aralığında hareket ettiğini belirtti.

Spivak, "Burada büyük bir hareket görmüyoruz, altın belirli bir aralıkta kalıyor. Petrol yükselirken altının bulunduğu aralığı koruyabilmesi, onun da yükselmek için bir neden aradığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

 ALTINDA YÜKSELİŞİ TETİKLEYECEK GELİŞME NE?
Analistlere göre altının yönünü belirleyecek en önemli gelişme, ABD ekonomisinden gelecek veriler olacak. Spivak, bugün açıklanacak tüketici enflasyonunun yanı sıra perşembe günü yayımlanacak (ÜFE) ve perakende satış rakamlarına dikkat çekti.

Bu verilerin ABD ekonomisinde ivme kaybına işaret etmesi halinde, piyasaların Fed'in yılın geri kalanında faiz artıracağına yönelik beklentilerini aşağı çekebileceğini söyledi.

Böyle bir senaryonun altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikleyebileceğini belirten Spivak, değerli metalin yeni bir yükseliş için uygun koşulları beklediğine işaret etti.

Altının beklediği gün geldi geri sayım başladı

FED'İN FAİZ KARARI İÇİN İKİ KRİTİK İHTİMAL

Piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler de yakından izleniyor. Mevcut fiyatlamalara göre ABD Merkez Bankası'nın bu ay politika faizini sabit tutma ihtimali yaklaşık yüzde 77 seviyesinde bulunuyor.

Aralık ayında faiz artırımı yapılması olasılığı ise yüzde 88 olarak değerlendiriliyor. New York Fed Başkanı John Williams'ın son açıklamaları da bu beklentileri destekledi. Williams, yıl bitmeden bir faiz artırımına daha ihtiyaç duyulabileceğini ancak 2027 yılında ilave parasal sıkılaştırmanın gerekli olmayabileceğini söyledi.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM ALTIN VE PETROLÜ ETKİLİYOR

Altın piyasasının gündeminde yalnızca Fed ve enflasyon verileri yok. Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilim de yatırımcıların yakın takibinde. Suudi Arabistan'ı hedef alan Husi milislerinin saldırıları, bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Saudi Aramco'nun Dahran kentindeki idari binasına düzenlenen saldırının ardından petrol fiyatları çarşamba günü yükselişe geçti.

Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki olası etkileri ise Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizliği artırıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da küresel ekonomiye yönelik risklere dikkat çekti. IMF, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyümenin sona ermesi ihtimali, artan borç yükü ve Ortadoğu'da uzayan çatışmaların küresel büyüme ile finansal istikrarı tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Altının beklediği gün geldi geri sayım başladı

GRAM ALTINDA SON DURUM: ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Küresel piyasalarda ons altın yatay seyrederken yurt içinde gram altın fiyatlarında sınırlı yükseliş görüldü. Dolar/TL kuru ve fiziki altın piyasasındaki arz-talep dengesinin de etkili olduğu gram altında alış fiyatı 6.558 TL, satış fiyatı ise 6.614 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın yatırımcılarının gözü şimdi saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon rakamlarında. Ardından perşembe günü gelecek ÜFE ve perakende satış verileri, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerin şekillenmesinde etkili olacak.

 

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ETİKETLER
#abd merkez bankası
#üretici fiyat endeksi
#tüketici fiyat endeksi
#John Williams
#Husi Milisleri
#Ekonomi
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