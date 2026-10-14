Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası! Hangi emekliler alabiliyor? İşte aranan o kritik şart...

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İstanbul
Emekli olduktan sonra yeniden çalışma hayatına atılan milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında "rapor parası" hakkı geliyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hastalanmaları veya iş kazası geçirmeleri durumunda SGK’dan ödenek alıp alamayacağı; maaşın kestirilmesine veya Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenmesine göre değişiyor.
Peki hangi emekli hangi şartlarda rapor parası alabilir?
işte Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın kaleme aldığı o yazıdan öne çıkan detaylar...
EMEKLİ AYLIĞI MI, DESTEK PRİMİ Mİ? İŞTE İKİ TEMEL HUKUKİ YOL
"Çalışma hayatına daha doğrusu ilk sigortalılık başlangıcı Ekim/2008 öncesi olanlar, emekli olduktan sonra özel sektörde yeniden bir işverene bağlı olarak çalışmaya başlayan vatandaşlarımızın önünde iki temel hukuki yol bulunmaktadır:
MAAŞINI KESTİREN EMEKLİLER HİÇBİR HAK KAYBI YAŞAMIYOR
"Emekli aylığını kestirip tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmayı tercih eden vatandaşlarımız için hak kaybı yaşanmaz.
MAAŞINI KESTİRMEDEN ÇALIŞANLARIN (SGDP) DURUMU
"Hem emekli maaşını alan hem de özel sektörde SGDP tabi olarak çalışan emeklilerimiz için kanun farklı bir esas benimsemiştir.
MALULLÜK AYLIĞI ALANLARDA "ÇALIŞMA VE RAPOR" YASACIĞI
"Malullük aylığı alan sigortalılar için mevzuat son derece nettir:
KAMUDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN STATÜSÜ
"Kanundaki özel istisnalar saklı kalmak kaydıyla; genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT'ler ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan kurumlarda emekli maaşı kesilmeden görev yapılması yasaktır. Kamuda 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışan emekliler: