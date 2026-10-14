Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası! Hangi emekliler alabiliyor? İşte aranan o kritik şart...

Emekli olduktan sonra yeniden çalışma hayatına atılan milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında "rapor parası" hakkı geliyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hastalanmaları veya iş kazası geçirmeleri durumunda SGK’dan ödenek alıp alamayacağı; maaşın kestirilmesine veya Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenmesine göre değişiyor.

Peki hangi emekli hangi şartlarda rapor parası alabilir?

işte Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın kaleme aldığı o yazıdan öne çıkan detaylar...