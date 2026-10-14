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Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası! Hangi emekliler alabiliyor? İşte aranan o kritik şart...

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:43
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Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası! Hangi emekli ne kadar alacak? İşte aranan o kritik şart...

Emekli olduktan sonra yeniden çalışma hayatına atılan milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında "rapor parası" hakkı geliyor. 

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hastalanmaları veya iş kazası geçirmeleri durumunda SGK’dan ödenek alıp alamayacağı; maaşın kestirilmesine veya Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenmesine göre değişiyor. 

Peki hangi emekli hangi şartlarda rapor parası alabilir? 

işte Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın kaleme aldığı o yazıdan öne çıkan detaylar...

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Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası! Hangi emekliler alabiliyor? İşte aranan o kritik şart...

EMEKLİ AYLIĞI MI, DESTEK PRİMİ Mİ? İŞTE İKİ TEMEL HUKUKİ YOL

"Çalışma hayatına daha doğrusu ilk sigortalılık başlangıcı Ekim/2008 öncesi olanlar, emekli olduktan sonra özel sektörde yeniden bir işverene bağlı olarak çalışmaya başlayan vatandaşlarımızın önünde iki temel hukuki yol bulunmaktadır:

  • Aylığı Kestirerek Çalışmak: Emekli maaşını tamamen durdurup, tüm sigorta kollarına (kısa ve uzun vadeli sigortalar) tabi olarak prim ödemek.
  • Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile Çalışmak: Emekli maaşını almaya devam ederken, özel sektör iş yerinde SGDP ödeyerek çalışmak.
  • Altın Kural: Şirket ortağı veya kendi iş yerinin sahibi olan Bağ-Kur emeklileri, maaşları kesilmeksizin ticari faaliyetlerine devam edebilirler."

 

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Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası! Hangi emekliler alabiliyor? İşte aranan o kritik şart...

MAAŞINI KESTİREN EMEKLİLER HİÇBİR HAK KAYBI YAŞAMIYOR

"Emekli aylığını kestirip tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmayı tercih eden vatandaşlarımız için hak kaybı yaşanmaz.

  • Hastalık Hâli: Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması durumunda, geçici iş göremezliğin 3. gününden itibaren her gün için SGK tarafından rapor parası ödenir.
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı: Herhangi bir bekleme süresi veya gün şartı aranmaksızın, ilk günden itibaren iş göremezlik ödeneği ödenir."

 

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Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası! Hangi emekliler alabiliyor? İşte aranan o kritik şart...

MAAŞINI KESTİRMEDEN ÇALIŞANLARIN (SGDP) DURUMU

"Hem emekli maaşını alan hem de özel sektörde SGDP tabi olarak çalışan emeklilerimiz için kanun farklı bir esas benimsemiştir.

  • Hastalık Durumunda: Bu kişilere hastalık ve analık sigortası kollarından rapor parası verilmez.
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstisnası: SGDP’li emekli iş kazası geçirir veya meslek hastalığına tutulursa, e-Ödenek sistemi veya kâğıt ortamında düzenlenen raporlar neticesinde her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Başka bir ifade ile iş kazasının ve meslek hastalığının vuku bulduğu ilk günden itibaren rapor parasına (iş göremezlik ödeneğine) hak kazanırlar."

 

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Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası! Hangi emekliler alabiliyor? İşte aranan o kritik şart...

MALULLÜK AYLIĞI ALANLARDA "ÇALIŞMA VE RAPOR" YASACIĞI

"Malullük aylığı alan sigortalılar için mevzuat son derece nettir:

  • Çalışma Şartı: Malullük aylığı alanlar, maaşlarını kestirmeden yeniden çalışamazlar. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışmaları SGK mevzuatı uyarınca mümkün değildir.
  • Engelli Emeklilik Aylığı Alanlar ise SGDP’li olarak çalışabilirler.
  • Yurt Dışı Çalışması: Yabancı ülke mevzuatına göre çalışmaya başlayanların da malullük aylıkları kesilir.
  • Rapor Parası: Aylığını kestirip yeniden çalışmaya başlayan maluller, hastalanmaları hâlinde 3. günden itibaren; iş kazası veya meslek hastalığında ise ilk günden itibaren tam rapor parası alma hakkına kavuşurlar."

 

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Çalışan emekliye SGK'dan rapor parası! Hangi emekliler alabiliyor? İşte aranan o kritik şart...

KAMUDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN STATÜSÜ

"Kanundaki özel istisnalar saklı kalmak kaydıyla; genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT'ler ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan kurumlarda emekli maaşı kesilmeden görev yapılması yasaktır. Kamuda 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışan emekliler:

  • Hastalanmaları hâlinde yetkili hekim raporuna istinaden 3. günden itibaren,
  • İş kazası ve meslek hastalığı hâlinde ise her gün için geçici iş göremezlik ödeneği alırlar."

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