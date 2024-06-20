Altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya çıktı

20 Haziran 2024 17:38 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:37

Altının kilogram fiyatı belli oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatını açıkladı.

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya yükseldi.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 2 MİLYON 475 BİN LİRA OLDU

Altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

Altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,9 artışla 2 milyon 475 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 447 bin lira, en yüksek 2 milyon 477 bin lira seviyeleri görüldü.

Altında toplam işlem hacmi 1 milyar 599 milyon 456 bin 31,54 lira, işlem miktarı ise 655,39 kilogram olarak gerçekleşti.

TOPLAM İŞLEM HACMİ DE 1 MİLYAR 601 MİLYON OLDU

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 601 milyon 176 bin 160,35 lira oldu.

Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Özbey Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar olarak öne çıktı.