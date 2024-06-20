Uşak alev alev yandı! Acı tablo yürekleri sızlattı

20 Haziran 2024 17:11 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:17

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 20 Haziran saat 13.57 sıralarında çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 20 Haziran saat 13.57 sıralarında çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

Elazığ ve Balıkesir'de orman yangını: Ekipler canla başla alevlere müdahale ediyor

Elazığ ve Balıkesir'de orman yangını: Ekipler canla başla alevlere müdahale ediyor

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ve ormanlık alanda salı günü 18.30 sıralarında çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının ardından, bölgede yanan alanlar gri ve siyaha büründü.

Dronla havadan çekilen görüntülerde, alevlerin zarar verdiği tarım arazileri ile ormanlık alan yer aldı.