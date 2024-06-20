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Uşak alev alev yandı! Acı tablo yürekleri sızlattı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Haziran 2024 17:11 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:17

Hava sıcaklıklarının rekor seviyelerde seyrettiği günlerde yurt genelinde de orman yangınlarında artış yaşanıyor. Uşak'ta önceki akşam çıkan ve 40. saatinde kontrol altına alınan yangının zarar verdiği tarım arazileri ile ormanlık alan, havadan görüntülendi.

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ve ormanlık alanda salı günü 18.30 sıralarında çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Uşak alev alev yandı! Acı tablo yürekleri sızlattı - 1. Resim


Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının ardından, bölgede yanan alanlar gri ve siyaha büründü.

Uşak alev alev yandı! Acı tablo yürekleri sızlattı - 2. Resim

Dronla havadan çekilen görüntülerde, alevlerin zarar verdiği tarım arazileri ile ormanlık alan yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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