Altının kilogram fiyatı 5 milyon 133 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda en düşük 4 milyon 960 bin lira, en yüksek 5 milyon 158 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 133 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 147 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 207 milyon 280 bin 137,62 lira, işlem miktarı ise 1410,54 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 655 milyon 389 bin 430,96 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ALTIN İŞLEMİ YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.147.000,003.745,00

En Düşük4.960.000,003.720,00

En Yüksek5.158.000,003.862,00

Kapanış5.133.000,003.852,40

Ağırlıklı Ortalama5.102.246,013.840,52

Toplam İşlem Hacmi (TL)7.207.280.137,62

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.410,54

Toplam İşlem Adedi85