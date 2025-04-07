Akaryakıt fiyatlarına üçlü indirim geliyor! Araç sahipleri bayram edecek

Petrol fiyatları dibe çakıldı. Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 4,14 kayıpla 59,56 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ise akaryakıt fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. Petrolde düşüşlerin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilim beklentisi yükseldi. Sert düşüşünün ardından bu hafta benzin ve motorin ve LPG fiyatlarına indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları için yeni rota belli oldu. Petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber, benzin, LPG ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Sektör kaynakları, düşüşlerin devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin süreceğini ifade etti.
ABD ve Çin arasında yoğunlaşan ticaret savaşının hammadde talebine ilişkin endişeleri tetiklemesiyle metaller de dahil olmak üzere çoğu emtia piyasası çakıldı. Brent petrol fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 4 düşerek 63 dolara, ABD ham petrolü ise yüzde 4,14 kayıpla 59,56 dolara indi.
Petrol fiyatlarının sert düşüşü sonrası, yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazda 90 kuruş, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 84 kuruş, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere ise benzinde 2 lira 10 kuruş indirim beklendiği bildirildi.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Ankara akaryakıt fiyatları