Akaryakıt fiyatlarına üçlü indirim geliyor! Araç sahipleri bayram edecek

Petrol fiyatları dibe çakıldı. Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 4,14 kayıpla 59,56 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ise akaryakıt fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. Petrolde düşüşlerin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilim beklentisi yükseldi. Sert düşüşünün ardından bu hafta benzin ve motorin ve LPG fiyatlarına indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları için yeni rota belli oldu. Petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber, benzin, LPG ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Sektör kaynakları, düşüşlerin devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin süreceğini ifade etti.

PETROL FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

ABD ve Çin arasında yoğunlaşan ticaret savaşının hammadde talebine ilişkin endişeleri tetiklemesiyle metaller de dahil olmak üzere çoğu emtia piyasası çakıldı. Brent petrol fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 4 düşerek 63 dolara, ABD ham petrolü ise yüzde 4,14 kayıpla 59,56 dolara indi.

BENZİN VE MOTORİN VE LPG'DE İNDİRİM MÜJDESİ

Petrol fiyatlarının sert düşüşü sonrası, yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazda 90 kuruş, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 84 kuruş, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere ise benzinde 2 lira 10 kuruş indirim beklendiği bildirildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 NİSAN

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları