Asgari ücret ve emekli zammı ne kadar olacak? AK Parti'de konuşulan rakam sızdı

27 Ekim 2024 10:11 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 10:37

Ocak ayı zamları için son dakika gelişmesi geldi. Yeni asgari ücret zammı 2025 ocak tahminleri gelmeye devam ederken hükümetin asgari ücrete 2025 yılı için istediği zam oranı kulislerden sızdı. Ankara'dan alınan bilgilere göre 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete AK Parti'nin istediği artış ortaya çıktı. Ekonomi yönetimi AK Parti'nin istediği oranda asgari ücret artışı yaparsa nasıl bir tablo ortaya çıkacağına yönelik etki analizlerini yapmaya başladı. Rakam üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. İşte son dakika asgari ücret 2025 zammı gelişmesi.

Asgari ücret​ 2025​ zammı için son dakika gelişmesi yaşandı. Yeni asgari ücret ocak ayı zammı için AK Parti​ oran verdi. Ekonomi yönetimi hükümetin verdiği zam​ oranını değerlendiriyor. Aralık ayında belirlenecek asgari ücret öncesi iktidar kanadında da hazırlıklar başladı. İlgili bakanların ve ekonomi kurmaylarının ne karar vereceği merak ediliyor.

AK PARTİ'NİN İSTEDİĞİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Temmuz ayında zam alamayan asgari ücret çalışanları gözünü ocak ayına çevirdi. Aralık ayında belirlenecek asgari ücret ile en düşük emekli maaşı için değerlendirmeler başladı. Yeni asgari ücret zammı için kritik gelişme Ankara kulislerinden sızdı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ekonomi yönetimi, 2025 yılı enflasyon​ beklentisi olan yüzde 25 oranında bir artış yapılmasını isterken AK Parti, asgari ücret için yüzde 28-30'luk bir artış talep etti.

İktidar, hem işveren hem de işçinin mağdur edilmeyeceği bir oran istiyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ OLACAK?

Eğer ekonomi yönetiminin istediği olursa yüzde 25 oranında bir artış ile asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. AK Parti içinde hâkim olan görüş yüzde 28-30 civarında yapılırsa asgari ücret 22 bin lira civarına çıkacak.

EKONOMİ YÖNETİMİ RAKAMLARI DEĞERLENDİRİYOR

Asgari ücret için değerlendirmeler ekonomi yönetimi tarafından yapılmaya başlandı. Ortaya çıkacak tablo ile ilgili etki analizleri yapılıyor.

EMEKLİ ZAMMI DA ENFLASYONA GÖRE ŞEKİL ALACAK

Emekli maaşı zam oranlarına ilişkin de bilgiler gelmeye başladı. Emekli maaş artışlarının yıl sonu enflasyon oranına göre belirlenmesi bekleniyor.

AK Parti, 12 bin 500 lira alan en düşük emekli maaşını emekliye verilen zam çerçevesinde yükseltmeyi planlıyor.