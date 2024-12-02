Asgari ücret zammı için iş dünyası tavrını koydu: "Bu orandan fazla artış doğru değil"

02 Aralık 2024 15:45 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:00

Yeni asgari ücreti belirleyecek komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. İş dünyası zam için sessizliğini bozdu. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, yeni asgari ücret için net oran verdi. Bu orandan fazla artışın doğru olmayacağını ifade etti. İşverenler aynı zamanda yüksek faizden rahatsızlıklarını da dile getirdi. İşte asgari ücret zammı için işverenlerin istediği oran.

Asgari ücret zammı kriteri belli oldu! Çalışanlar için umut masası: Bakan Vedat Işıkhan 3 modele çalışıyor

Asgari ücret zammı kriteri belli oldu! Çalışanlar için umut masası: Bakan Vedat Işıkhan 3 modele çalışıyor

Yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. İlk dönemeç 10 Aralık olarak belirlendi. Asgari ücret tespit komisyonu bu tarihte görüşmelere başlayacak. Toplantı öncesi hem işverenlerden hem de siyasilerden 2025 asgari ücret zam oranı için rakamlar gelmeye başladı. Türkiye​'de hali hazırda 17 bin 2 lira olan asgari ücret için MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET ARALIK AYINDA BELLİ OLACAK

Milyonları ilgilendiren yeni yıl asgari ücret zam görüşmeleri için tarih netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları için ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Toplantı öncesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25 eşiğine işaret etti. Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" dedi.

İŞ DÜNYASINDAN ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 SINIRI

Mahmut Asmalı, katıldığı BloombergHT yayınında asgari ücretle ilgili konuştu. Asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon​ hedeflerine zarar getirmesinin doğru olmadığını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DENGESİZLİĞİ ENFLASYON

Türkiye'nin en büyük makro dengesizliğinin yüksek enflasyon olduğunu belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki günlerde yaptığı açıklamasında çalışanlara umut oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti;

"Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

SİYASİ PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü 2025 yılı için belirlenecek asgari ücrette. Peki, siyasi parti liderlerinin yeni asgari ücrete ilişkin beklentileri ne?

CHP: 30 bin TL

İYİ Parti: En az 28 bin TL

Yeniden Refah Partisi: 35 bin TL

Gelecek Partisi: En az 33 bin 337 TL

DEM Parti: En az 35 bin TL

SON 50 YILDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELDİ?

1974-1999 döneminde asgari ücrete yapılan zam oranı ortalama yüzde 58,55, enflasyon ortalaması da yüzde 58,26 idi.

2000 sonrası 24 yılda asgari ücrete ortalama yüzde 26,24 zam yapılırken, enflasyon oranı da yüzde 21,09 ortalamadaydı.

Son 50 yılda yapılan zam oranı ortalaması yıllık yüzde 43,56 olarak hesaplandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ OLACAK?

İş dünyasının isteği dahilinde asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılırsa 17 bin 2 lira olan asgari ücret 21 bin 252 liraya çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması halinde ise yeni ücret 22 bin 102 lira, yüzde 35 oranında zam yapılırsa 22 bin 952 lira olacak.

Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 44-45 oranda zam yapılması halinde ise 24 bin 409 TL olacak.