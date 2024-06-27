Asgari ücretin bölgesel ve sektörel hesaplanmasını teklif ettiler! SGK Uzmanı o ihtimali yorumladı

27 Haziran 2024 11:04 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:04

Çalışan milyonlar için temmuzda asgari ücrete zam umutları söndü.

Ara zam kapısı hükümet tarafından kapatılırken iş dünyasından asgari ücretin bölgesel ve sektörel olarak hesaplanması teklifi geldi.

SGK Uzmanı Serdar Aday, bölgesel asgari ücretin geri dönüş olur mu, sorusuna cevap verdi.

ASGARİ ÜCRETİN BÖLGESEL BELİRLENMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dünkü açıklamasında asgari ücrette artış olmayacağını bir kez daha yineledi.

Asgari ücretle ilgili iş dünyasından öneri geldi.

TİM Tekstil ve Ham Maddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, asgari ücretin bölgesel ve sektörel olarak hesaplanmasını teklif etti.

SGK Uzmanı Serdar Aday, bölgesel asgari ücretin uygulanması hakkında bilgi verdi.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET MÜMKÜN MÜ?

SGK Uzmanı Serdar Aday, özellikle büyükşehirlerdeki kira giderlerinin, yol masraflarının çok fazla artmasından dolayı bölgesel asgari

ücret talebinin tüm kesimler tarafından gerçek haline dönüştüğünü belirtti.

Aday, "Bu uygulamanın şu an için veya bir sonraki yıl için gerçekleşeceğini çok tahmin etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Serdar Aday, açıklamasına şöyle devam etti: "Bölgesel asgari ücret mantalite olarak çok doğru çünkü İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde yaşayan, çalışan insanların kira gideri ile Anadolu'nun herhangi bir kasabasında yaşayan bir kişinin kira giderinin aynı olması mümkün değil.

Örnek verirsek herhangi bir market zincirinin 3.000 nüfuslu bir ilçede çalışanı ile İstanbul'da Beşiktaş'taki bir mağaza çalışanının ücreti neredeyse aynı ama yaşam maliyetleri standartlarına baktığımız zaman arada dağlar kadar fark var.

Durum böyle ancak şu an için ben hükümetin bu topa gireceğini düşünmüyorum. Özellikle büyükşehirlere köyden büyük bir göç var. Bölgesel asgari ücret gerçekleştiğinde bu göçün biraz daha artma ihtimali de doğabilir. Çünkü aynı evde birden fazla çalışan kişi bu

sefer daha büyükşehirde daha yüksek ücret talebiyle bir sonuca varmak isteyebilir.

Ayrıca bu durum büyükşehirlerdeki işveren maliyetlerini de arttırarak tekrar enflasyonu körükleyecek."