PlayStation Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu: Toplam değeri 3100 TL!

27 Haziran 2024 10:51 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:51

Xbox'a özel olan Sea of Thieves, PlayStation 5'te rekor kırdı

Sony, PlayStation Plus üyelerine Temmuz 2024 tarihinde vereceği yeni oyunları açıkladı. PlayStation'ın resmi blogunda paylaşılan bir gönderiyle duyurulan yeni listede toplam değeri 3 bin 100 TL olan 3 oyun yer alıyor. Peki PS Plus Temmuz 2024 oyun kataloğunda neler var? İşte ayrıntılar...

PLAYSTATION PLUS TEMMUZ 2024 OYUNLARI

Açıklanan listede, normal fiyatı 2 bin 600 TL olan NHL 24 en pahalı oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun severler, popüler buz hokeyi simülasyonunu hem PS4 hem de PS5 konsollarıyla oynayabilecek.

NHL 24'e ek olarak standart fiyatı 459 TL olan Borderlands 3, en pahalı ikinci oyun olarak listede yerini almış durumda. Son oyun ise 99 TL değerindeki Among Us. Bu arada belirtmekte fayda var; her iki oyun da PS4 ve PS5 kullanıcılarına sunuluyor.

1 Temmuz itibarıyla PS Plus kataloğuna eklenecek oyunlar:

Borderlands 3: 459 TL - PS4 / PS5

459 TL - PS4 / PS5 NHL 24: 2 bin 600 TL - PS4 / PS5

2 bin 600 TL - PS4 / PS5 Among Us: 99 TL - PS4 / PS5

PS PLUS'TAN KALDIRILACAK OYUNLAR

Sony, PlayStation Plus platformuna eklediği oyunları ömür boyu tutmuyor. Bir süre sonra kaldırıyor. 1 Temmuz'dan itibaren PS Plus bünyesinden kaldırılacak oyunlar şöyle: