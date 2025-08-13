Menü Kapat
Masterchef 12 Ağustos potaya kim gitti? Eleme adayları belli oluyor

MasterChef Türkiye'nin 12 Ağustos bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takımdan iki yarışmacı eleme potasına girdi.

Masterchef 12 Ağustos potaya kim gitti? Eleme adayları belli oluyor
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2025 sezonunda rekabet artarak devam ediyor.

Haftanın ilk oyununun ardından, kaybeden takımda adaylarını belirlemek için oylama yapıldı.

İki takım arasında oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucu galip gelen taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Kırmızı takım, hafta boyunca rahat bir konum elde ederken, kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, eleme potasına gitmemek için mutfakta bir kez daha mücadele etti.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jüriliğinde yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı Cansu oldu.

MASTERCHEF 12 AĞUSTOS POTAYA KİM GİTTİ?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cansu, ilk eleme adayı olarak İlhan'ın ismini söyledi.

Bu kararla birlikte İlhan, haftanın potaya giren ilk yarışmacısı oldu.

Takımın diğer üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda ise en çok oyu alan İhsan, potaya giden ikinci isim olarak belirlendi.

Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel dokunulmazlığı kim aldı?
Kaybeden Mavi takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu Cansu kazandı. Cansu, bu sayede hem kendisini koruma altına aldı hem de bir eleme adayı belirledi.
