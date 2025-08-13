Masterchef 12 Ağustos potaya kim gitti? Eleme adayları belli oluyor

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2025 sezonunda rekabet artarak devam ediyor.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından, kaybeden takımda eleme adaylarını belirlemek için oylama yapıldı.

İki takım arasında oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucu galip gelen taraf Kırmızı takım oldu.

Bu sonuçla birlikte Kırmızı takım, hafta boyunca rahat bir konum elde ederken, Mavi takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, eleme potasına gitmemek için mutfakta bir kez daha mücadele etti.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jüriliğinde yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı Cansu oldu.

MASTERCHEF 12 AĞUSTOS POTAYA KİM GİTTİ?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cansu, ilk eleme adayı olarak İlhan'ın ismini söyledi.

Bu kararla birlikte İlhan, haftanın potaya giren ilk yarışmacısı oldu.

Takımın diğer üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda ise en çok oyu alan İhsan, potaya giden ikinci isim olarak belirlendi.