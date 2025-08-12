Eşini öldürüp kendini vurdu! Ayrı yaşayan çiftin kavgası kanlı bitti

Ordu'nun Altınordu ilçesinin Bucak Mahallesi aile faciasına neden oldu. 45 yaşındaki Selma M. ve 50 yaşındaki eşi İlkay M. arasındaki tartışma sonrası tabanca ateşlendi.

TABANCASIYLA KADINI VURDU

İkamet ettikleri 4 katlı binanın çatı katındaki dairelerindeki tartışma büyüyünce İlkay M., el yapımı tabancayla Selma M.'ye ateş ederek bacağından vurdu, sonrasında ise kendi kafasına ateş etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KOCANIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İlkay M. ağır yaralı olarak Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Selma M. ise Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren İlkay M.'nin hayati tehlikesinin bulduğu öğrenildi. Çiftin 2 çocukları olduğu öğrenilirken, bir süredir ise ayrı yaşadıkları iddia edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.