 Banu İriç

Eşini öldürüp kendini vurdu! Ayrı yaşayan çiftin kavgası kanlı bitti

Ordu'da ayrı yaşadıkları öğrenilen çift konuşmak için bir araya gelince tartışmaya başladı. İkilinin arasındaki gerilimin kavgaya dönüşmesiyle koca karısını tabancayla vurdu sonra da kendisine ateş etti.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 23:45

'nun Altınordu ilçesinin Bucak Mahallesi aile faciasına neden oldu. 45 yaşındaki Selma M. ve 50 yaşındaki eşi İlkay M. arasındaki tartışma sonrası ateşlendi.

Eşini öldürüp kendini vurdu! Ayrı yaşayan çiftin kavgası kanlı bitti

TABANCASIYLA KADINI VURDU

İkamet ettikleri 4 katlı binanın çatı katındaki dairelerindeki tartışma büyüyünce İlkay M., el yapımı tabancayla Selma M.'ye ateş ederek bacağından vurdu, sonrasında ise kendi kafasına ateş etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşini öldürüp kendini vurdu! Ayrı yaşayan çiftin kavgası kanlı bitti

KOCANIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İlkay M. ağır yaralı olarak Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Selma M. ise Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren İlkay M.'nin hayati tehlikesinin bulduğu öğrenildi. Çiftin 2 çocukları olduğu öğrenilirken, bir süredir ise ayrı yaşadıkları iddia edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eşini öldürüp kendini vurdu! Ayrı yaşayan çiftin kavgası kanlı bitti
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#cinayet
#aile içi şiddet
#tabanca
#Ordu
#Yaşam
