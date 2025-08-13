YKS tercihlerinde son saatler! Üniversite adayları dikkat

2025 YKS sınavına giren öğrenciler için 909 bin 190 kontenjan arasından tercihlerini yapmak için son güne girildi. Üniversite tercih işlemleri 13 Ağustos saat 23.59'da sistemin kapanmasıyla bitecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN

YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 1 Ağustos'ta başlamıştı. 21-22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 549 bin 940, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 156 bin 40 aday girdi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 Ağustos'ta tercih süreci başladı. Bu tarihten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden alınmaya başlanan tercihler için verilen süre bugün sona eriyor.

Bu yıl yükseköğretim kurumlarında genel kontenjanların yanı sıra okul birincisi, depremzede aday, 34 yaş üstü kadın, şehit yakını, gazi ve gazi yakını kontenjanları da dahil olmak üzere toplam 909 bin 190 kontenjan bulunuyor.

ÖZEL DURUMLULAR İÇİN ÜNİVERSİTEDE EK KONTENJAN

Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit ve gazi yakınları, öncelikle genel kontenjan ve ardından kendileri için ayrılan özel kontenjanlar dikkate alınarak puanlarının yettiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Bu kontenjanların sınırlı olması nedeniyle, adayların tüm tercihlerini popüler programlardan oluşturması, puanlarının yetmemesi durumunda açıkta kalma riskini beraberinde getiriyor. Özel kontenjanların ilk yerleştirmede dolmaması halinde ek yerleştirmede de bu kontenjanlara yer verilecek, ancak yine dolmazsa genel kontenjana aktarılmayacak.

Sınav yılının ilk günü itibarıyla 34 yaşını tamamlamış ve daha önce bir lisans programından mezun olmamış kadınlar için de belirlenen devlet üniversitelerinde kontenjan ayrıldı.

ÜNİVERSİTELERDE 27 YENİ PROGRAM



Bu yılki tercih kılavuzunda, bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve dijital tarım gibi alanlarda 3’ü lisans, 24’ü ön lisans olmak üzere toplam 27 yeni program ilk kez yer alıyor. "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar", "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi", "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği" ve "Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği" gibi programlar, sektörün ve iş gücü piyasasının güncel taleplerine göre tasarlandı.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, rehber öğretmenler aracılığıyla tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Üniversiteler de düzenleyecekleri fuarlarla adaylara destek olacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtları ise 1-3 Eylül'de yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Ancak, ilk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirmeye başvuramayacak.