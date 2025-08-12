MEB duyurdu: Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

İstanbul
Sağlık, ailevi nedenler, engellilik durumu, can güvenliği gibi sebeplerle mazerete bağlı il için yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin merakla beklediği haber geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamada, 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme başvurularının, 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran'da gerçekleştirildiği, ikincisinin ise 11 Ağustos'ta tamamlandığı belirtildi.
e-Devlet kullanıcı hesabı ile sonucu öğrenmek için tıklayınız.