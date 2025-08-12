Menü Kapat
TGRT Haber
Eğitim
Avatar
Editor
 Onur Kaya

MEB duyurdu: Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

MEB duyurdu: Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
03:56
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
03:56

Sağlık, ailevi nedenler, engellilik durumu, can güvenliği gibi sebeplerle mazerete bağlı il için başvurusunda bulunan öğretmenlerin merakla beklediği haber geldi.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

MEB duyurdu: Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

'den yapılan açıklamada, 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme başvurularının, 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı.

MEB duyurdu: Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

Açıklamada, sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran'da gerçekleştirildiği, ikincisinin ise 11 Ağustos'ta tamamlandığı belirtildi.

MEB duyurdu: Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

e-Devlet kullanıcı hesabı ile sonucu öğrenmek için tıklayınız.

ETİKETLER
#meb
#yer değiştirme
#öğretmenler
#atamalar
#Eğitim Bakanlığı
#Sıra Tayini
#Eğitim
