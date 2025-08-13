Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İzmir Karaburun Buca yangınları söndürüldü mü? Son gelişmeler merak ediliyor

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüsten ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki son durum merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir Karaburun Buca yangınları söndürüldü mü? Son gelişmeler merak ediliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 00:16

'in farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesini gerektirdi.

Yetkililer, yangınların son durumu hakkında kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar yaptı.

İzmir Karaburun Buca yangınları söndürüldü mü? Son gelişmeler merak ediliyor

İZMİR BUCA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde seyir halindeki bir minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçrayarak yangının genişlemesine neden oldu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 99 personel, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalara devam ediyor.

İzmir Karaburun Buca yangınları söndürüldü mü? Son gelişmeler merak ediliyor

KARABURUN'DAKİ YANGIN SON DURUM NE?

İzmir'in ilçesine bağlı Küçükbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter ve 6 arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmaları neticesinde alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının başladığı ve yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden Çanakkale Merkez ve Dardanos bölgelerindeki yangınlarla birlikte İzmir Karaburun'daki yangının da tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

ETİKETLER
#orman yangını
#ibrahim yumaklı
#karaburun
#buca
#İzmir
#Söndürme Çalışmaları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.