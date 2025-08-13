İzmir Karaburun Buca yangınları söndürüldü mü? Son gelişmeler merak ediliyor

İzmir'in farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesini gerektirdi.

Yetkililer, yangınların son durumu hakkında kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar yaptı.

İZMİR BUCA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde seyir halindeki bir minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçrayarak yangının genişlemesine neden oldu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 99 personel, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalara devam ediyor.

KARABURUN'DAKİ YANGIN SON DURUM NE?

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Küçükbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter ve 6 arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmaları neticesinde alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının başladığı ve yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden Çanakkale Merkez ve Dardanos bölgelerindeki yangınlarla birlikte İzmir Karaburun'daki yangının da tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.