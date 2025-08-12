Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2025 AÖL ek sınav ne zaman kimler girebilir?

Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteye yerleşen ancak liseden mezun olamayan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenecek 4. dönem ek sınavının kayıt ve uygulama takvimini kamuoyuyla paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2025 AÖL ek sınav ne zaman kimler girebilir?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 23:22

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), (AÖL) öğrencileri için önemli bir duyuru yayımladı.

Yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanmış ancak lise mezuniyet şartını tamamlayamamış öğrenciler için ek sınav düzenleneceği belirtildi.

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (), Millî Savunma Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavı () veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen ancak AÖL'den mezun olamayan öğrenciler ek sınava başvurabilecek.

2025 AÖL ek sınav ne zaman kimler girebilir?

2025 AÖL EK SINAV KAYIT NE ZAMAN?

Başvuru ve kayıt işlemleri, 11 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Ek sınav ücretini yatıran öğrencilerin 2024/4 dönemi sistemde otomatik olarak aktif hale gelecek.

Bu öğrencilerin, 18 Ağustos 2025 Pazartesi mesai bitimine kadar ders seçimlerini tamamlamaları gerekiyor.

2025 AÖL ek sınav ne zaman kimler girebilir?

2025 AÖL EK SINAV NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi 4. dönem ek sınavı 23 Ağustos ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 81 il ve KKTC'deki e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınava girecek öğrencilerin, 19 Ağustos ile 21 Ağustos 2025 saat 23.59 arasında e-Sınav randevusu almaları zorunludur.

Sıkça Sorulan Sorular

AÖL 2025 ek sınavına kimler başvurabilir?
2025 yılında yapılan YKS, MSÜ veya YÖS sonuçlarıyla bir yükseköğretim programına yerleşen ancak Açık Öğretim Lisesi'nden henüz mezun olamayan tüm öğrenciler başvurabilir. Bu sınav, üniversite kayıtları için lise diploması şartını yerine getirmeyi amaçlamaktadır.
ETİKETLER
#yks
#açık öğretim lisesi
#msü
#Yossi Benayoun
#Aöl Ek Sınav
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.