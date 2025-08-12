2025 AÖL ek sınav ne zaman kimler girebilir?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için önemli bir duyuru yayımladı.

Yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanmış ancak lise mezuniyet şartını tamamlayamamış öğrenciler için ek sınav düzenleneceği belirtildi.

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Millî Savunma Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen ancak AÖL'den mezun olamayan öğrenciler ek sınava başvurabilecek.

2025 AÖL EK SINAV KAYIT NE ZAMAN?

Başvuru ve kayıt işlemleri, 11 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Ek sınav ücretini yatıran öğrencilerin 2024/4 dönemi sistemde otomatik olarak aktif hale gelecek.

Bu öğrencilerin, 18 Ağustos 2025 Pazartesi mesai bitimine kadar ders seçimlerini tamamlamaları gerekiyor.

2025 AÖL EK SINAV NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi 4. dönem ek sınavı 23 Ağustos ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 81 il ve KKTC'deki e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınava girecek öğrencilerin, 19 Ağustos ile 21 Ağustos 2025 saat 23.59 arasında e-Sınav randevusu almaları zorunludur.